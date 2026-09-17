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प्रयागराज में 155 कारीगरों को मिली मुफ्त मॉडर्न टूलकिट, 10 लाख रुपये तक ब्याज-मुक्त लोन की घोषणा

प्रयागराज में 155 कारीगरों को बांटी गई मॉडर्न टूलकिट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश सरकार के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत गुरुवार को प्रयागराज में 155 कारीगरों और हस्तशिल्पियों को नि:शुल्क मॉडर्न टूलकिट और प्रमाण पत्र बांटे गए. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हुए इस कार्यक्रम में कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न सिर्फ काम के औजार दिए गए, बल्कि 10 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त लोन और 5,000 रुपये मानदेय की घोषणा भी की गई. उद्योग विभाग के अधिकारियों ने लाभार्थियों को किट वितरण के साथ योजना के नए चरण की शुरुआत की जानकारी दी. इस मौके पर 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0' और 'मार्जिन मनी ऋण पोर्टल' का शुभारंभ भी किया गया. अब 25 तरह के पारंपरिक और आधुनिक कामगार होंगे शामिल: योजना के तहत ट्रेड्स का दायरा बढ़ाकर अब कुल 25 ट्रेड शामिल कर लिए गए हैं. पारंपरिक कामगारों के साथ-साथ अब आधुनिक जरूरतों से जुड़े कुल 14 नए ट्रेड इसमें जोड़े गए हैं. इसमें अब मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी-वेलनेस और प्लंबिंग जैसे आधुनिक काम शामिल हैं. इसके अलावा मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा और मछुआरों को भी इस योजना में जगह दी गई है. विश्वकर्मा श्रम सम्मान 2.0 का हुआ आगाज: अब मोबाइल रिपेयरिंग और सोलर कामगार भी होंगे शामिल (Photo Credit: ETV Bharat)