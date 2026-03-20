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Movie Dhurandhar 2; प्रयागराज के दर्शकों ने कही "माफिया" से सबक लेने की बात, बहराइच से उठी फिल्म बैन करने की मांग

प्रयागराज/बहराइच : फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े. फिल्म देखने के बाद दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला. प्रयागराज में फिल्म को लेकर अलग ही कहानी दर्शकों ने बुनी है. फिल्म के एक किरदार को इंटर स्टेट गैंग आईएस-227 का सरगना माफिया अतीक अहमद से जोड़ कर दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी है. वहीं बहराइच के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धुरंधर 2 मूवी को लेकर नाराजगी जाहिर की है.

फिल्म धुरंधर-2 देखने के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया. (Video Credit : ETV Bharat)

फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट रिलीज होने का इंतजार 18 मार्च को खत्म हो गया. फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. फिल्म देखने के बाद प्रयागराज के दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया ईटीवी भारत से साझा की. फिल्म में बाहुबली नेता अतीक अहमद से मिलने वाली शक्ल के किरदार आतिफ के बारे में कई तरह की बातें दर्शकों ने कहीं.







युवा दर्शक निहाल का कहना है कि फिल्म में माफिया आतिफ की कहानी प्रयागराज के बाहूबली नेता अतीक अहमद से मिलती जुलती है. फिल्म में उमेश पाल हत्याकांड, माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की कहानी काफी मिलती जुलती है. हालांकि फिल्मी किरदार को किसी असल किरदार से कुछ भी कयास लगाना ठीक नहीं है. फिल्म वाकई "धुरंधर" है.

युवा दर्शक अजय कुमार ने अनुसार फिल्म में नकली नोट के नेटवर्क, नोटबंदी, पाकिस्तान की भूमिका, एनकाउंटर फिक्शन काफी कुछ माफिया अतीक अहमद की जिंदगी से मेल खाता है. इसलिए फिल्म को स्थानीय टच मिल रहा है. हालांकि फिल्मों को किसी की निजी जिंदगी से जोड़ने बजाय इनसे सामाजिक ताने बाने को समझने की जरूरत है. फिल्म की कहानी और किरदार काफी दमदार हैं.





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