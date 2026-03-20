Movie Dhurandhar 2; प्रयागराज के दर्शकों ने कही "माफिया" से सबक लेने की बात, बहराइच से उठी फिल्म बैन करने की मांग
फिल्म धुरंधर-2 की कहानी और किरदारों में दर्शक निकाल रहे अपने अपने मायने.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 8:36 AM IST
प्रयागराज/बहराइच : फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज के बाद सिनेमाघरों में बड़ी संख्या में दर्शक उमड़े. फिल्म देखने के बाद दर्शकों का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला. प्रयागराज में फिल्म को लेकर अलग ही कहानी दर्शकों ने बुनी है. फिल्म के एक किरदार को इंटर स्टेट गैंग आईएस-227 का सरगना माफिया अतीक अहमद से जोड़ कर दर्शकों ने प्रतिक्रिया दी है. वहीं बहराइच के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने धुरंधर 2 मूवी को लेकर नाराजगी जाहिर की है.
फिल्म धुरंधर का दूसरा पार्ट रिलीज होने का इंतजार 18 मार्च को खत्म हो गया. फिल्म सिनेमाघरों में पहुंची तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी. फिल्म देखने के बाद प्रयागराज के दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया ईटीवी भारत से साझा की. फिल्म में बाहुबली नेता अतीक अहमद से मिलने वाली शक्ल के किरदार आतिफ के बारे में कई तरह की बातें दर्शकों ने कहीं.
युवा दर्शक निहाल का कहना है कि फिल्म में माफिया आतिफ की कहानी प्रयागराज के बाहूबली नेता अतीक अहमद से मिलती जुलती है. फिल्म में उमेश पाल हत्याकांड, माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की कहानी काफी मिलती जुलती है. हालांकि फिल्मी किरदार को किसी असल किरदार से कुछ भी कयास लगाना ठीक नहीं है. फिल्म वाकई "धुरंधर" है.
युवा दर्शक अजय कुमार ने अनुसार फिल्म में नकली नोट के नेटवर्क, नोटबंदी, पाकिस्तान की भूमिका, एनकाउंटर फिक्शन काफी कुछ माफिया अतीक अहमद की जिंदगी से मेल खाता है. इसलिए फिल्म को स्थानीय टच मिल रहा है. हालांकि फिल्मों को किसी की निजी जिंदगी से जोड़ने बजाय इनसे सामाजिक ताने बाने को समझने की जरूरत है. फिल्म की कहानी और किरदार काफी दमदार हैं.
धुरंधर मूवी को बैन करे सरकार, गंगा में बिरयानी फेंकना निंदनीय : शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी
बहराइच में भी धुरंधर मूवी को लेकर अलग ही प्रतिक्रिया देखने सुनने को मिली. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि फिल्म हिन्दू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने वाली है. भारत में ये सब नहीं चलेगा. सरकार को धुरंधर जैसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए. दूसरी ओर मौलाना ने बनारस में गंगा नदी में बिरयानी खाने और एमपी में मुस्लिम स्कॉलर के बयान की निंदा की है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि फ़िल्म निर्माता केवल पैसे कमाने के लिए मूवी बनाते हैं. उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं है. हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने वाली फिल्मों पर तत्काल सरकार को बैन लगा देना चाहिए. वाराणसी में इफ्तार करके बिरयानी गंगा नदी में फेंकना इस्लाम को बदनाम करने जैसा है. गंगा नदी पर करोड़ों लोगों की आस्था है. ऐसे में मुस्लिम युवक इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम न करें.
भोपाल में मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी द्वारा ईद पर केवल मुस्लिम दुकानदारों और व्यापारियों से खरीदारी की अपील पर भी मौलाना ने खूब खरी खोटी सुनाई है. उन्होंने कहा कि ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं. ऐसी कट्टरपंथी सोच और विचारधारा को मैं भरपूर अल्फाज में निंदा करता हूं. भारत में हिन्दू-मुस्लिम, सिख- ईसाई सबके साथ मिलजुल कर रहने का कल्चर है. यहां इस तरह की सोच रखने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है.
यह भी पढ़ें : 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस डे 1: आधे दिन में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार, अब 'हमजा' तोड़ेगा 'जवान' का 'गुमान', देखें ये रिकॉर्ड
यह भी पढ़ें : 'धुरंधर 2' रिव्यू: आदित्य धर के फैन हुए अल्लू अर्जुन-विजय-प्रीति जिंटा, मधुर भंडारकर ने रणवीर के लिए कही ये बड़ी बात