प्रयागराज: किशोरी का धर्मांतरण,ब्रेनवॉश के बाद अवैध एग डोनेशन,घेरे में IVF सेंटर
नाबालिग छात्रा का ब्रेनवॉश करके धर्मांतरण कराने की कोशिश और गैर कानूनी तरीके से अंडाणु निकालने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है.
Published : February 6, 2026 at 8:09 AM IST|
Updated : February 6, 2026 at 11:13 AM IST
प्रयागराज : फाफामऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र से सनसनी फैल गई है. महिला का आरोप है कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने उसकी 15 वर्षीय बेटी का ब्रेन वॉश कर पहले उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की और फिर शहर के आईवीएफ सेंटर ले जाकर गैरकानूनी तरीके से उसके अंडाणु निकलवा लिए. मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले को महिला आयोग ने भी गंभीरता से लिया है. अब IVF सेंटर पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है.
पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है. वह अपनी बेटी 15 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ रहती है. 15 जनवरी को अचानक से उसकी बेटी लापता हो गई थी. उसका मोबाइल भी बंद था. बहुत ढूंढने के बाद किशोरी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नवाबगंज थाने में दर्ज कराई थी. 21 जनवरी को पता चला कि उसकी बेटी को शहर के शेल्टर होम में रखा गया है. वहां पहुंचने पर बेटी मिली तो बताया गया कि उसके अंडाणु निकाले गए हैं. अंडाणु देने के बदले जोया नाम की महिला ने उसे एक आईफोन और कुछ कैश रुपये देने का वादा किया था.
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने पीड़िता किशोरी और उसकी मां को अपनी कोर्ट में बुलाया और उनके बयान दर्ज कराए हैं. इसके बाद शाहगंज पुलिस को किशोरी को सौंप दिया गया. जहां से उसे शेल्टर होम भेज दिया गया. पुलिस अब उसका मेडिकल कराने की तैयारी में है. डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस मामले में क्या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है. धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करने के पीछे क्या है. इसकी भी जांच कराई जा रही है.
मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ किशोरी का बयान
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि किशोरी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. किशोरी की मां की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. मामले की जांच की जा रही है. इस केस में आईवीएफ सेंटर की भूमिका की भी जांच की जा रही है. केंद्र का रजिस्ट्रेशन है या नहीं? नाबालिग लड़की यहां कैसे आई? क्या वह खुद रुपयों के लालच में आई थी या उसका ब्रेन वॉश कर यहां लाया गया था? अगर जांच में आरोप पाए गए तो सभी दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. धर्मांतरण और रुपयों व आईफोन देने के लालच में अंडाणु निकालने के मामले की जांच हो रही है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी.
