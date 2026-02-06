ETV Bharat / state

प्रयागराज: किशोरी का धर्मांतरण,ब्रेनवॉश के बाद अवैध एग डोनेशन,घेरे में IVF सेंटर

प्रयागराज : फाफामऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस आयुक्त को दिए प्रार्थना पत्र से सनसनी फैल गई है. महिला का आरोप है कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला ने उसकी 15 वर्षीय बेटी का ब्रेन वॉश कर पहले उसका धर्मांतरण कराने की कोशिश की और फिर शहर के आईवीएफ सेंटर ले जाकर गैरकानूनी तरीके से उसके अंडाणु निकलवा लिए. मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने केस दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले को महिला आयोग ने भी गंभीरता से लिया है. अब IVF सेंटर पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है.







पुलिस कमिश्नर को दी गई तहरीर में किशोरी की मां ने बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है. वह अपनी बेटी 15 साल की बेटी और 5 साल के बेटे के साथ रहती है. 15 जनवरी को अचानक से उसकी बेटी लापता हो गई थी. उसका मोबाइल भी बंद था. बहुत ढूंढने के बाद किशोरी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नवाबगंज थाने में दर्ज कराई थी. 21 जनवरी को पता चला कि उसकी बेटी को शहर के शेल्टर होम में रखा गया है. वहां पहुंचने पर बेटी मिली तो बताया गया कि उसके अंडाणु निकाले गए हैं. अंडाणु देने के बदले जोया नाम की महिला ने उसे एक आईफोन और कुछ कैश रुपये देने का वादा किया था.



बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने पीड़िता किशोरी और उसकी मां को अपनी कोर्ट में बुलाया और उनके बयान दर्ज कराए हैं. इसके बाद शाहगंज पुलिस को किशोरी को सौंप दिया गया. जहां से उसे शेल्टर होम भेज दिया गया. पुलिस अब उसका मेडिकल कराने की तैयारी में है. डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि इस मामले में क्या कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, इसकी जांच कराई जा रही है. धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित करने के पीछे क्या है. इसकी भी जांच कराई जा रही है.

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ किशोरी का बयान

