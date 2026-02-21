अगर SDM बन गए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? UPPSC पीसीएस इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न
इस बार चयन प्रक्रिया का फोकस उम्मीदवार की प्रशासनिक सोच, सामाजिक समझ, निर्णय क्षमता और समकालीन मुद्दों पर है.
Published : February 21, 2026 at 8:43 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की पीसीएस साक्षात्कार का पैटर्न बदलता जा रहा है. 21 फरवरी (शनिवार) को विभिन्न बोर्डों में हुए इंटरव्यू में पूछे गए सवालों से साफ है कि इस बार चयन प्रक्रिया का फोकस उम्मीदवार की प्रशासनिक सोच, सामाजिक समझ, निर्णय क्षमता और समकालीन मुद्दों पर है.
अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व, प्रशासनिक समझ और समसामयिक जागरूकता की गहन परीक्षा ली गई. बोर्ड ने पारंपरिक विषयों के साथ-साथ AI, पर्यावरण, इतिहास, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और नैतिक निर्णय क्षमता जैसे विषयों पर सीधे और विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे.
अगर एसडीएम बन गए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? : एके वर्मा, सुधीर प्रकाश, कल्पराज सिंह, हरीश प्रताप सिंह और विपिन कुमार जैसे वरिष्ठ सदस्यों के बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों में प्रशासन में आईटी के प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और sovereign AI, भारत-चीन-अमेरिका के AI टूल्स, बजट में पूंजीगत और राजस्व व्यय, रोजगार, मनरेगा, चाइल्ड लेबर, मेडिकल कमर्शियलाइजेशन और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों तक को शामिल किया गया.
कई प्रश्न सीधे SDM के रूप में वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े थे, जैसे ग्रामीण-शहरी मिश्रित क्षेत्र में अग्नि आपदाएं, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका, कार्यालय में अनुशासन की कमी और महिला प्रधान के स्थान पर प्रतिनिधि के हस्तक्षेप पर कार्रवाई. पूछा गया कि अगर आप एसडीएम बन गए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी.
इंटरव्यू में उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को भी गंभीरता से परखा गया. जूलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस और भूगोल जैसे विषयों से जुड़े तकनीकी प्रश्न पूछे गए. साथ ही प्रयागराज की नदियों, यमुना के प्रवाह वाले जिलों और सरस्वती नदी जैसे विषयों पर स्थानीय और ऐतिहासिक समझ भी जांची गई. वहीं कुछ बोर्डों में हालिया समाचार, वन नेशन वन इलेक्शन समिति, सेमीकंडक्टर नीति और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे करेंट अफेयर्स प्रमुख रहे.
व्यक्तित्व, हॉबी, आत्ममूल्यांकन और जीवन दृष्टि से जुड़े प्रश्न पूछे : कई इंटरव्यू में उम्मीदवार के व्यक्तित्व, हॉबी, आत्ममूल्यांकन और जीवन दृष्टि से जुड़े प्रश्न भी सामने आए. कहीं डायरी लिखने को हॉबी मानने पर सवाल हुआ तो कहीं निजी जीवन, विवाह और सामाजिक सोच को लेकर चर्चा चली. इससे यह संकेत मिला कि आयोग केवल प्रशासक नहीं, बल्कि संवेदनशील और संतुलित व्यक्तित्व वाले अधिकारी चाहता है.
प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब रटंत ज्ञान से आगे बढ़कर ऐसे अभ्यर्थियों को चुनने की दिशा में है, जो नीति, प्रशासन और समाज के बीच संतुलन बना सकें. यह बदलाव भविष्य के पीसीएस अभ्यर्थियों के लिए संकेत है कि इंटरव्यू की तैयारी केवल नोट्स और सवाल-जवाब तक सीमित न रखकर, प्रशासनिक सोच और समसामयिक समझ पर केंद्रित करनी होगी.
मार्च के अंत तक घोषित हो सकते हैं अंतिम परिणाम : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पीसीएस (संयुक्त राज्य/प्रवर सेवा) साक्षात्कार का अंतिम चरण मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद शुरू होता है. इस वर्ष (पीसीएस-2024 साइकिल) में आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी 2026 को जारी किया था. 16 फरवरी 2026 से साक्षात्कार शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक आयोजित किए जाएंगे. 2,719 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है. साक्षात्कार खत्म होने के कुछ दिन बाद ही आयोग पीसीएस के अंतिम परिणाम घोषित कर देगा. अंतिम परिणाम मार्च के अंत तक घोषित हो सकते हैं.
