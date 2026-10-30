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प्रयागराज में 'यूपी दर्शन समिट'; विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा आस्था बनेगी रोजगार और समृद्धि का जरिया!

प्रयागराज में यूपी दर्शन समिट का उद्घाटन करते विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि भारत के तीर्थ स्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय चेतना की मजबूत रीढ़ हैं. उन्होंने आगाह किया कि हमारी संस्कृति को षड्यंत्रकारियों से उतना खतरा नहीं है, जितना उन सदाचारी लोगों से है जो गलत के खिलाफ चुप रहते हैं. महाना गुरुवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश दर्शन समिट 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे.

प्रयागराज में 'यूपी दर्शन समिट (Photo Credit : ETV Bharat) विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत ही राज्य के विकास का मुख्य संवाहक है. उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार इस तरह हो, जिससे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी हो और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए रास्ते भी खुलें. कहा कि भारत भूमि ऋषि-मुनियों और संतों की तपोस्थली है, जिनका ध्येय हमेशा 'तेरा वैभव अमर रहे माँ' का रहा है. मानवता को राह दिखाने वाली यह संस्कृति हर प्राणी में सद्भावना की बात करती है.