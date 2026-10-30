प्रयागराज में 'यूपी दर्शन समिट'; विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा आस्था बनेगी रोजगार और समृद्धि का जरिया!
महाना गुरुवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित उत्तर प्रदेश दर्शन समिट 2026 के उद्घाटन सत्र में पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 8:39 AM IST
प्रयागराज : विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि भारत के तीर्थ स्थल केवल पूजा-अर्चना के केंद्र नहीं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय चेतना की मजबूत रीढ़ हैं. उन्होंने आगाह किया कि हमारी संस्कृति को षड्यंत्रकारियों से उतना खतरा नहीं है, जितना उन सदाचारी लोगों से है जो गलत के खिलाफ चुप रहते हैं. महाना गुरुवार को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश दर्शन समिट 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे.
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक विरासत ही राज्य के विकास का मुख्य संवाहक है. उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार इस तरह हो, जिससे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी हो और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए रास्ते भी खुलें. कहा कि भारत भूमि ऋषि-मुनियों और संतों की तपोस्थली है, जिनका ध्येय हमेशा 'तेरा वैभव अमर रहे माँ' का रहा है. मानवता को राह दिखाने वाली यह संस्कृति हर प्राणी में सद्भावना की बात करती है.
सम्मेलन के संयोजक और डेवलपमेंट लीडर्स अलायंस के संस्थापक संकल्प शुक्ल ने ‘दर्शन पहल’ की रूपरेखा पेश की. उन्होंने कहा कि उनका मकसद तीर्थस्थलों पर सिर्फ पर्यटकों की भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि उस पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है. कहा, "प्रयागराज, काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक केंद्रों से बनने वाले आर्थिक तंत्र का सीधा लाभ स्थानीय युवाओं, महिलाओं, कारीगरों, छोटे दुकानदारों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचना चाहिए. उन्होंने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है.
आचार्य श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि विकास की दौड़ में तीर्थस्थलों की मौलिक पहचान और धार्मिक मर्यादाओं से समझौता नहीं होना चाहिए. राहुल कपाड़िया (प्रतिनिधि, वीज़ा) ने बताया कि डिजिटल भुगतान प्रणाली और आधुनिक तकनीक से न केवल यात्रियों का अनुभव सुगम होता है, बल्कि स्थानीय छोटे व्यापारी भी सीधे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं. वीके सिंह (जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रयागराज) ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थों के आसपास के गांवों में बेहतर सड़कों और बुनियादी ढांचे की जरूरत बताई.
डॉ. चंद्रदेव मिश्र (सच्चा बाबा आश्रम) ने तीर्थाटन के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया. कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ हुई. मंच संचालन प्रो. रंजना त्रिपाठी ने किया. इस दौरान प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी, राजेश केसरवानी, कमलेश मिश्रा, डॉ. मृत्युंजय राव, रश्मि त्रिपाठी, दत्तात्रेय पांडे, पंडित राजेश शर्मा, शशांक शेखर पांडे और अजय अग्रहरि समेत बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे.
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