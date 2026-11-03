यूपी बोर्ड परीक्षा; नाम-फोटो और विषय में ऑनलाइन संशोधन शुरू, ऑफलाइन बदलाव के लिए 16 नवंबर तक मौका
बोर्ड सचिव भगवती सिंह के मुताबिक विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव छात्र स्वयं नहीं कर सकेंगे. इसके लिए स्कूल से संपर्क करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 1:21 PM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने आगामी बोर्ड परीक्षा के पंजीकृत छात्र-छात्राओं के विवरण में त्रुटि सुधार के लिए आधिकारिक पोर्टल सक्रिय कर दिया है. परीक्षार्थियों के नाम, वर्तनी, विषय और फोटो जैसी कमियों को दुरुस्त करने की यह सुविधा 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 12 नवंबर की आधी रात तक मान्य रहेगी. इसके बाद किसी भी संशोधन का अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा.
प्रधानाचार्यों के जरिए ही होगा ऑनलाइन सुधार : बोर्ड सचिव भगवती सिंह के मुताबिक विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव छात्र स्वयं नहीं कर सकेंगे. इसके लिए छात्र-छात्राओं को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा. संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in) पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से छात्रों के रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करेंगे.
ऑनलाइन माध्यम से इन विवरणों में हो सकेगा सुधार
-छात्र-छात्रा एवं माता-पिता के नाम की वर्तनी (स्पेलिंग).
-विषय और वर्ग का चयन.
-लिंग (Gender) एवं जाति संबंधी विवरण.
-परीक्षा का माध्यम (हिंदी अथवा अंग्रेजी).
-छात्र की फोटो.
-कक्षा 11 के पंजीकरण में दर्ज हाईस्कूल का गलत अनुक्रमांक.
-जन्मतिथि और पूरे नाम में बदलाव के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया.
-जन्मप्रमाण से जुड़े संशोधन, जन्मतिथि में सुधार, छात्र अथवा माता-पिता के पूरे नाम में बदलाव तथा छात्र विवरण को हटाने (डिलीट) या पुनर्स्थापित (रिस्टोर) कराने के मामले ऑनलाइन स्वीकार नहीं होंगे.
-इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को सभी जरूरी साक्ष्यों व दस्तावेजों के साथ 16 नवंबर तक संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा.
मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर
अड़चन अथवा जानकारी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के फोन नंबर और टोल-फ्री नंबर जारी किए गए हैं.
-टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-180-5310, 1800-180-5312.
-मुख्यालय (प्रयागराज) : 0532-2623820.
-प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय : 9454457246, 0532-2423265.
वाराणसी : 7355004355, 0542-2509990.
गोरखपुर : 6394717234, 0551-2205271.
मेरठ : 9454457256, 0121-2660742.
बरेली : 9997525466, 0581-2576494.
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मुख्य परीक्षाएं 5 से 24 फरवरी तक आयोजित की जानी हैं. समय-सीमा बीतने के बाद प्रवेश पत्र व अंकपत्र में अशुद्धि की जिम्मेदारी छात्र व संबंधित विद्यालय की होगी. इसलिए सभी परीक्षार्थी समय रहते अपने विवरण की पड़ताल जरूर कर लें.
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