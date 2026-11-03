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यूपी बोर्ड परीक्षा; नाम-फोटो और विषय में ऑनलाइन संशोधन शुरू, ऑफलाइन बदलाव के लिए 16 नवंबर तक मौका

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने आगामी बोर्ड परीक्षा के पंजीकृत छात्र-छात्राओं के विवरण में त्रुटि सुधार के लिए आधिकारिक पोर्टल सक्रिय कर दिया है. परीक्षार्थियों के नाम, वर्तनी, विषय और फोटो जैसी कमियों को दुरुस्त करने की यह सुविधा 2 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 12 नवंबर की आधी रात तक मान्य रहेगी. इसके बाद किसी भी संशोधन का अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा.



प्रधानाचार्यों के जरिए ही होगा ऑनलाइन सुधार : बोर्ड सचिव भगवती सिंह के मुताबिक विवरण में किसी भी प्रकार का बदलाव छात्र स्वयं नहीं कर सकेंगे. इसके लिए छात्र-छात्राओं को अपने स्कूल से संपर्क करना होगा. संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य परिषद की आधिकारिक वेबसाइट (upmsp.edu.in) पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से छात्रों के रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन करेंगे.