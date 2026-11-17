इलाहाबाद विश्वविद्यालय; पीएचडी अंग्रेजी में प्रवेश के लिए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी
विभागाध्यक्ष प्रो. जया कपूर की ओर से आधिकारिक सूचना के अनुसार अभ्यर्थी 20 नवंबर शाम 5 बजे तक दस्तावेज जमा करा सकेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 11:48 AM IST
प्रयागराज : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध (पीएचडी) करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण राहत भरी खबर है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग (Department of English and Modern European Languages) ने पीएचडी (अंग्रेजी) में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. विभागाध्यक्ष प्रो. जया कपूर की ओर से आधिकारिक सूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी 20 नवंबर शाम 5:00 बजे तक अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे. पहले अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित की गई थी.
28 अक्टूबर को जारी मूल अधिसूचना के क्रम में तिथि विस्तार का लाभ निम्नलिखित तीनों श्रेणियों (ग्रुप) के आवेदकों को मिलेगा.
-ग्रुप-ए (Group A) : यूजीसी जेआरएफ (UGC JRF) उत्तीर्ण अभ्यर्थी.
-ग्रुप-बी (Group B) : निर्धारित श्रेणीवार कट-ऑफ के अनुसार यूजीसी नेट (UGC NET / केवल पीएचडी प्रवेश हेतु पात्र) अभ्यर्थी.
-ग्रुप-सी (Group C) : छूट प्राप्त श्रेणी (Exempted Candidates) के अंतर्गत आने वाले पार्ट-टाइम (Part-Time) और शिक्षक आवेदक (Teacher Applicants).
-ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य : विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को विस्तारित अंतिम तिथि 20 नवंबर या उससे पहले जारी किए गए आधिकारिक गूगल फॉर्म लिंक ([https://forms.gle/mo7CLRpXLMKVCfvP8](https://forms.gle/mo7CLRpXLMKVCfvP8)) अथवा मूल अधिसूचना में दिए गए क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करके अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य है.
-हार्ड कॉपी जमा करना : अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, शोध सार (Synopsis) और सभी प्रासंगिक शैक्षणिक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित (Self-attested) हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में जमा करनी होगी.
-बाहरी (Outstation) अभ्यर्थियों के लिए डाक की सुविधा : जो अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से विभाग में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, वे अपने आवेदन पत्र और दस्तावेजों की भौतिक प्रति (Physical Copy) डाक के माध्यम से विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज-211002 के पते पर भेज सकते हैं. डाक द्वारा भेजे गए दस्तावेज भी 20 नवंबर को शाम 5:00 बजे तक विभाग में पहुंच जाने चाहिए.
आगे की चयन प्रक्रिया (RAT) और नियम : विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक दस्तावेजों की सूची, सिनॉप्सिस का प्रारूप और प्रवेश से जुड़ी अन्य सभी नियम व शर्तें 28 अक्टूबर को जारी मूल अधिसूचना के अनुसार ही यथावत रहेंगी.
प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण के तहत होने वाले रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट (RAT) में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल होने का अवसर दिया जाएगा, जो निर्धारित नई समय-सीमा (20 नवंबर, शाम 5 बजे) तक अपने दस्तावेज जमा करने के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे. 'रैट' (RAT) परीक्षा की तिथियों की घोषणा विभाग द्वारा अलग से की जाएगी.
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