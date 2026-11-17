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इलाहाबाद विश्वविद्यालय; पीएचडी अंग्रेजी में प्रवेश के लिए दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय; पीएचडी अंग्रेजी में प्रवेश. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध (पीएचडी) करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण राहत भरी खबर है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग (Department of English and Modern European Languages) ने पीएचडी (अंग्रेजी) में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है. विभागाध्यक्ष प्रो. जया कपूर की ओर से आधिकारिक सूचना के अनुसार अब अभ्यर्थी 20 नवंबर शाम 5:00 बजे तक अपने दस्तावेज जमा कर सकेंगे. पहले अंतिम तिथि 16 नवंबर निर्धारित की गई थी.



28 अक्टूबर को जारी मूल अधिसूचना के क्रम में तिथि विस्तार का लाभ निम्नलिखित तीनों श्रेणियों (ग्रुप) के आवेदकों को मिलेगा.