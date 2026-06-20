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प्रयागराज: यूनाइटेड मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्रा की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज़

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के झलवा स्थित 'यूनाइटेड मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज' के हॉस्टल में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा की पहचान एमबीबीएस फोर्थ ईयर की 22 वर्षीय सृष्टि मिश्रा के रूप में हुई है, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली सृष्टि सुबह हॉस्टल के कमरे में अचानक अचेत अवस्था में मिली थीं.

अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: सृष्टि को अचेत देखने के बाद आनन-फानन में उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसकी सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में पूरी तरह हड़कंप मच गया. बड़ी संख्या में सहपाठी और अन्य छात्र हॉस्टल के बाहर जमा हो गए.

सुबह 8 बजे पुलिस को मिली थी सूचना: स्थानीय पुलिस को सुबह करीब 8 बजे छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. सृष्टि के भाई भी एक डॉक्टर हैं और वर्तमान में दूसरे जिले में तैनात हैं. पुलिस ने हादसे की खबर उनके भाई और परिजनों को दे दी है.

परिजनों को दी गई मौत की खबर: हादसे की सूचना मिलते ही मृतका के भाई प्रयागराज के लिए रवाना हो गए हैं. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे यूनाइटेड मेडिसिटी परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है. सृष्टि के सहपाठी और अन्य छात्र इस दुखद खबर से पूरी तरह स्तब्ध हैं. पुलिस और कॉलेज प्रशासन मिलकर हॉस्टल के कमरे और आसपास की कड़ियों को जोड़ने में जुटे हैं.