ETV Bharat / state

प्रयागराज में बेकाबू कार ने बारातियों को रौंदा; 1 व्यक्ति की मौत, 5 लोगों की हालत गंभीर

प्रयागराज: बेकाबू कार ने द्वारचार देख रहे बारातियों को ही रौंद दिया. हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. दुर्घटना फूलपुर थाना क्षेत्र के बौड़ई कटौता गांव में मंगलवार देर शाम की है.

ACP पंकज लवानिया ने बताया कि मृत व्यक्ति की पहचान रमेश (36) के रूप में हुई है. मृतक के परिजनों को सूचित किया गया है. सभी घायल फिलहाल खतरे से बाहर हैं. पुलिस टीम अज्ञात कार की तलाश कर रही है. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा द्वारचार कार्यक्रम के दौरान हुआ. जब बारात में आए लोग सड़क किनारे पटरी पर खड़े होकर रस्म देख रहे थे. उसी समय प्रतापपुर की ओर से फूलपुर जा रही एक कार अचानक पुलिया के पास अनियंत्रित हो गई.

इसके बाद चालक ने गाड़ी को आगे-पीछे करते हुए कई लोगों को कुचल दिया. इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है. लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. वहां पर रमेश को मृत घोषित कर दिया गया.