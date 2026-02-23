उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स पर एक और FIR; गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर नामजद
एयरपोर्ट थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने कहा, पांच-पांच लाख रुपये के इनामी शूटर्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 4:32 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. हत्याकांड के तीन साल बाद भी गिरफ्तारी से दूर चल रहे पांच-पांच लाख रुपये के इनामी शूटर्स के खिलाफ अब कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया है. एयरपोर्ट थाने में दर्ज इस नए मुकदमे में गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर को नामजद किया गया है.
तीनों पर आरोप है कि न्यायालय से गैर जमानती वारंट और कुर्की के आदेश जारी होने के बावजूद उन्होंने न तो आत्मसमर्पण किया और न ही जांच में सहयोग किया. एयरपोर्ट थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने खुद वादी बनकर यह एफआईआर दर्ज कराई है. उनके मुताबिक, कोर्ट के आदेशों की लगातार अवहेलना को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है.
पहले से गैंगस्टर एक्ट में दर्ज है केस: गुड्डू मुस्लिम निवासी चकनिरातुल चकिया थाना खुल्दाबाद, अरमान पुत्र शमीम निवासी महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइंस और साबिर पुत्र नसीम निवासी मरियाडीह थाना धूमनगंज के खिलाफ पहले से गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है. यह केस धूमनगंज थाने में दर्ज किया गया था, जिसकी विवेचना एयरपोर्ट थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह कर रहे हैं. न्यायालय की ओर से 12 जून को तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी.
एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया: एयरपोर्ट थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि 13 नवंबर 2025 को अदालत ने बीएनएसएस की धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई का आदेश दिया. आदेश के अनुपालन में आरोपियों के घरों पर मुनादी भी कराई गई. इसके बावजूद तीनों न तो न्यायालय के समक्ष पेश हुए और न ही विवेचक के सामने आत्मसमर्पण किया. अब एयरपोर्ट थाने में कोर्ट की अवमानना का यह नया मुकदमा दर्ज किया गया है.
15 आरोपी गैंगस्टर एक्ट में नामजद: उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर सरकार की ओर से पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है. इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली और उमर समेत कुल 15 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज इलाके में हुए उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था.
24 फरवरी 2023 को हुई थी वारदात: माफिया अतीक अहमद गिरोह के शूटर्स ने अधिवक्ता उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनरों पर दिनदहाड़े बम और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थीं. इस हमले में उमेश पाल और दोनों गनर्स की मौके पर ही मौत हो गई थी. यह हत्या उस समय हुई थी, जब उमेश पाल कोर्ट से घर लौट रहे थे. घटना के बाद प्रदेश में कानून–व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए थे और मामले की जांच कई स्तरों पर चली.
यह भी पढ़ें- बागपत में महिला की हत्या का खुलासा; आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाली 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज