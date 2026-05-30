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प्रयागराज उद्योग बंधु बैठक; मिनी इंडिस्ट्रयल एरिया सोरांव को दीजिए 24 घंटे बिजली

सीडीओ ने बैठक में दिए दिशा-निर्देश, फूलपुर विवाद को लेकर भी हुई चर्चा.

जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न
जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 11:24 AM IST

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प्रयागराज: जिले के उद्यमियों की समस्याओं का शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारण करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को संगम सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) हर्षिका सिंह की अध्यक्षता में जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक संपन्न हुई. बैठक में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए.

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने राजकीय औद्योगिक आस्थान फूलपुर, सोरांव और नैनी से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तृत चर्चा की और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की.

फूलपुर भूमि विवाद: उप जिलाधिकारी (SDM) फूलपुर ने समिति को आश्वस्त किया कि उद्योग विभाग के प्रकरण का निस्तारण जल्द होगा. इस पर CDO ने निर्देश दिया कि निर्णय लेते हुए शीघ्र कार्रवाई उद्योग विभाग के पक्ष में की जाए.

यूपीसीडा (UPSIDA) के कार्य: अधिशासी अभियंता (सिविल) ने बताया कि कैफेटेरिया और कम्युनिटी हॉल के कमरों में खिड़की-दरवाजे लगाने का काम चल रहा है. वहीं, मुख्य सड़क पर पड़े विद्युत पोल को जल्द हटाने का आश्वासन दिया गया. सीडीओ ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने स्वयं एमडी (यूपीसीडा) से फोन पर बात की है.

सोरांव औद्योगिक आस्थान: मिनी औद्योगिक आस्थान सोरांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु पुनः पत्र भेजने के निर्देश दिए गए. साथ ही भूमि की पैमाइश के लिए SDM सोरांव को CDO के हस्ताक्षर से पत्र भेजने को कहा गया.

नैनी एयरोस्पेस मामला: नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड के प्रकरण का सफलतापूर्वक निस्तारण हो जाने के बाद समिति द्वारा इस मामले को बंद (निक्षेपित) करने की अनुमति दे दी गई. बैठक का संचालन सहायक आयुक्त उद्योग उमेश चन्द्र वर्मा द्वारा किया गया, जिन्होंने CDO महोदया का स्वागत भी किया. इस बैठक में SDM फूलपुर, SDM सोरांव और आर.एम. यूपीसीडा ने ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग किया.

इसके साथ ही चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी विनय टंडन, डॉ. जी.एस. दरबारी, श्री राजीव नैयर, श्रीमती अवंतिका टंडन, नटवर लाल, मुरारी लाल अग्रवाल, संतोष त्रिपाठी, उद्यमी अनुराग मिश्रा, अजय सिंह गौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्यमी उपस्थित रहे.

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