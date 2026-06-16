प्रयागराज में Triple Murder; कुकरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्गों की हत्या, सामने आ रही चौंकाने वाली बात
मेजा थाना क्षेत्र की घटना. सोमवार रात वारदात को दिया गया अंजाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : June 16, 2026 at 10:31 AM IST
प्रयागराज : मेजा थाना क्षेत्र के कुकरकटवा गांव में सोमवार रात एक ही परिवार के तीन लोगों के मर्डर की सनसनीखेज वारदात हो गई. मंगलवार सुबह घर के बाहर खून से लथपथ शव मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस की प्राथमिक जांच में शवों की पहचान श्याम लाल गुप्ता (65), अमरावती देवी (55) और इंद्रावती देवी (50) के रूप में हुई है. मौके पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ. अजय पाल शर्मा, डीसीपी विवेक चंद्र यादव और एसीपी मेजा मौजूद हैं.
ग्रामीणों के अनुसार परिवार के अधिकांश सदस्य रोजी-रोटी के सिलसिले में प्रदेश से बाहर रहते हैं. ऐसे में घर पर सीमित लोग ही थे. अमरावती देवी के पति नेब्बू लाल राजस्थान में रहकर जीविका चलाते हैं. इंद्रावती देवी के पति दूधनाथ का पहले ही निधन हो चुका है. श्याम लाल गुप्ता परिवार के जेठ बताए जा रहे हैं. वहीं घटना के बाद गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है.
ट्रिपल मर्डर की सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस टीम और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डॉग स्क्वायड व फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की है. हालांकि घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है. वारदात के बाबत जमीनी रंजिश समेत कई एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है. एसएचओ दीनदयाल सिंह का कहना है कि सिर पर वार करके हत्या की गई है. मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की गई हैं.
डीसीपी विवेक चंद्र यादव का कहना है कि वारदात के बाबत परिजनों ने कुछ संदिग्धों पर शक जताया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके संदिग्धों की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
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