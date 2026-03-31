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प्रयागराज: प्राइड रैली में उठी समानता की मांग, दुल्हन के लिबास में ट्रांसजेंडर्स ने मांगा शादी का हक

सनातनी किन्नर अखाड़ा की आर्चाय महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य समावेशी समाज की मांग करना था.

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प्रयागराज में ट्रांसजेंडर प्राइड रैली, समानता की बुलंद आवाज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
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प्रयागराज: संगम नगरी में ट्रांसजेंडर समुदाय ने अपने अस्तित्व, सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे पर एक भव्य 'प्राइड रैली' निकाली. हर साल की तरह इस बार भी सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर से शुरू हुई इस रैली का उद्देश्य समावेशी समाज की मांग करना था.

सनातनी किन्नर अखाड़ा की आर्चाय महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी ने कहा कि इस रैली के माध्यम से समुदाय के सदस्यों ने समानता और सुरक्षा के साथ-साथ मुख्यधारा के समाज में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया. स्थानीय ट्रांसजेंडर समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने इस यात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी आवाज़ बुलंद की.

आर्चाय महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी. (Video Credit: ETV Bharat)

भेदभाव मिटाने के लिए सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन: यह यात्रा केवल एक औपचारिक रैली नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच को बदलने का एक सशक्त माध्यम साबित हुई. मंगलवार को सुभाष चौराहे से निकली इस परेड में करीब 200 ट्रांसजेंडर शामिल हुए, जिनके हाथों में 'भेदभाव बंद करो' जैसे नारों वाले पोस्टर थे. परेड के दौरान 'आई एम गे, दैट्स ओके' और 'आई एम लेस्बियन, दैट्स ओके' जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. ट्रांसजेंडर्स ने इस मार्च के जरिए समाज को अपनी पहचान और अस्तित्व को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकारने का कड़ा मैसेज दिया है.

दुल्हन के लिबास में मांगा शादी का अधिकार: इस प्राइड परेड में एक विशेष दृश्य तब देखने को मिला जब कई किन्नर सदस्य सुंदर दुल्हन के परिधान में सज-धजकर नजर आए. इन सदस्यों ने न केवल अपनी पहचान का उत्सव मनाया, बल्कि समाज और कानून से अपने लिए शादी के अधिकार की भी पुरजोर मांग उठाई. करीब डेढ़ घंटे तक चली यह परेड शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरी, जहाँ लोगों ने रुककर इस प्रदर्शन को देखा. इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है.

रूढ़िवादी सोच को बदलने की एक बड़ी कोशिश: आयोजकों के अनुसार, इस तरह की रैलियाँ समाज में व्याप्त भेदभाव को कम करने और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक होती हैं. प्राइड रैली के समापन पर समुदाय के नेताओं ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि परेड शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके. इस प्रोग्राम ने प्रयागराज में मानवाधिकारों और सामाजिक समावेश की दिशा में एक नई चर्चा छेड़ दी है.

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