प्रयागराज में आफत वाली बारिश; महज एक घंटे में उफनाए नाले-नालियां, सड़कें-गलियां बनीं ताल-तलैया
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:27 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 9:55 AM IST
प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. मंगलवार को हुई महज़ एक घंटे की बारिश में पूरा शहर अस्तव्यस्त हो गया. जल निकासी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने के कारण शहर की नाले-नालियां महज उफना गईं और मुख्य सड़कें ताल-तलैया में तब्दील हो गईं. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
खुली नगर निगम के दावों की पोल : मानसून से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई से लेकर जल निकासी व्यवस्था पूरी होने का दावा किया था. इसके बावजूद पहली ही तेज बारिश में नालियां जाम हो गईं और गंदा पानी सड़कों पर भर गया. शहर के प्रमुख इलाकों सिविल लाइंस, अल्लापुर, कटरा, अलोपीबाग और स्टेशन रोड आदि में हालात बेहद खराब नजर आए. सड़कों पर जबरदस्त जलभराव के कारण दो पहिया वाहन डूब गए. दोपहिया, चार पहिया समेत सभी तरह के वाहन जलभराव के बीच में ही बंद हो गए. जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. निचले इलाकों और बाजार क्षेत्रों में दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी पहुंच गया.
अब शुरू हुए इंतजाम : 2026-27 की संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन अब अलर्ट मोड में आया है. उप जिलाधिकारी (सदर) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2026-27 में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को पका भोजन आपूर्ति कराने और बाढ़ शरणालयों में आवश्यक लॉजिस्टिक व्यवस्थाएं जुटाने की तैयारी शुरू कर दी गई हैं. आपात स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए खोज व बचाव दल तथा नाव/मोटर बोट की व्यवस्था हेतु जेम (GeM) पोर्टल पर खुली निविदा आमंत्रित की गई है. टेंडर की अंतिम तिथि व नियम व शर्तें आधिकारिक वेबसाइट [http://gem.gov.in](http://gem.gov.in) पर अपलोड की गई हैं. 28 जुलाई शाम 5 बजे तक टेंडर जमा सकते हैं.
यह भी पढ़ें : देशभर में भारी बारिश का अलर्ट: J&K में बाढ़ से 23 की मौत, असम में लैंडस्लाइड से मची तबाही!
यह भी पढ़ें : यूपी में 3 दिनों तक झमाझम बारिश होगी, 40 जिलों में RAIN ALERT, जानिए आज का मौसम