प्रेरक; बेटी काे प्रेरित करने के लिए न्यूरो सर्जन ने पास किया CLAT, हासिल किए 43 अंक

प्रयागराज : अस्पताल की व्यस्तता के बीच पढ़ाई करके प्रयागराज के मशहूर न्यूरो सर्जन डॉ. प्रकाश खेतान ने 50 वर्ष की उम्र में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) क्लीयर कर दिखाया है. डाॅ. खेतान ने CLAT परीक्षा में 43 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया 37,628वीं रैंक प्राप्त की है. यह परीक्षा उन्होंने बेटी को प्रेरणा देने के लिए दी थी. इसके पहले उन्होंने वर्ष 2023 में अपनी बड़ी बेटी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से NEET UG की परीक्षा दी थी. अब दूसरी बेटी को प्रेरित करने के लिए उन्होंने CLAT की परीक्षा दी है.

डॉ. खेतान बताते हैं कि उनकी दिनचर्या बेहद चुनौतीपूर्ण रहती है. दिनभर अस्पताल में मरीजों की जिम्मेदारी निभाने के बाद रात और खाली समय में पढ़ाई करते थे. कई बार थकान हावी होती थी, लेकिन अनुशासन और नियमित अभ्यास नहीं छोड़ा. रोजाना थोड़ा पढ़ने का क्रम जारी रखा. नतीजतन सफलता मिली.





CLAT की तैयारी को लेकर दी सलाह : CLAT की तैयारी पर डॉ. प्रकाश खेतान का कहना है कि करंट अफेयर्स और रीजनिंग इस परीक्षा के सबसे अहम हिस्से हैं. करंट अफेयर्स के लिए नियमित रूप से एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार पढ़ना जरूरी है. जरूरी खबरों के नोट्स बनाते रहिए और एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स मैगजीन का भी अध्ययन करें. रीजनिंग सेक्शन की तैयारी के साथ समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है.