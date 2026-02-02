ETV Bharat / state

प्रयागराज SRN अस्पताल को मिली उपलब्धि; तीन गंभीर दिल के मरीजों को मिला नया जीवन

स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) के युवा कार्डियोलॉजिस्टों की टीम ने बिना ओपन हार्ट सर्जरी के गंभीर मरीजों की जान बचाई.

SRN अस्पताल में हार्ट सर्जरी.
SRN अस्पताल में हार्ट सर्जरी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय (SRN) के युवा कार्डियोलॉजिस्टों की टीम ने तीन गंभीर हृदय रोगियों का सफल उपचार कर उन्हें नई जिंदगी दी है. जटिल स्थितियों के बावजूद बिना ओपन हार्ट सर्जरी के की गई इन प्रक्रियाओं को चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉ. विमल निषाद, डॉ. वैभव श्रीवास्तव और डॉ. ऋषिका पटेल शामिल रहे.




स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. संतोष सिंह ने बताया कि प्रयागराज के कोरांव निवासी 58 वर्षीय पुरुष लंबे समय से ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन से जूझ रहे थे. हृदय में 32 मिमी के एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट (एएसडी) के कारण कोई भी सर्जन ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था. मरीज हाई कार्डियक रिस्क में था. कार्डियोलॉजी टीम ने बिना सर्जिकल चीड़फाड़ के कैथ लैब तकनीक से 40 मिमी के विशेष डिवाइस द्वारा हृदय का छेद बंद कर दिया. अब तीन महीने बाद उनका यूरोलॉजिकल ऑपरेशन सुरक्षित रूप से संभव हो सकेगा.



52 वर्षीय महिला में राइट हार्ट फेल्योर से राहत : डॉ. संतोष सिंह के मुताबिक फूलपुर की 52 वर्षीय महिला के हृदय में 31 मिमी का छेद था. जिससे दाहिना हृदय फेल होने की स्थिति में पहुंच चुका था. लीवर में कंजेशन की वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी. इस केस में दाहिनी जांघ की नस के रास्ते 38 मिमी का डिवाइस डालकर एएसडी क्लोजर किया गया. अब आने वाले 3 से 6 महीनों में राइट हार्ट फेल्योर और लीवर कंजेशन में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा. फिलहाल मरीज की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है.



25 वर्षीय युवक को मिला हार्ट फेल्योर से जीवनदान : डॉ. संतोष सिंह के अनुसार जारी निवासी 25 वर्षीय युवक पिछले तीन वर्षों से सांस फूलने और धड़कन बढ़ने की समस्या से परेशान था. पिछले तीन महीनों से वह टीबी की दवाएं भी ले रहा था. कुंभ क्षेत्र में कल्पवास के दौरान अचानक हालत बिगड़ने पर उसे गंभीर हार्ट फेल्योर में एसआरएन अस्पताल लाया गया. जांच में टीबी नहीं, बल्कि गंभीर माइट्रल स्टेनोसिस सामने आया. इसमें हृदय का बायां वाल्व सिकुड़ जाता है. मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वी.के. पांडेय की पहल पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई और बैलून माइट्रल वॉल्वोटॉमी किया गया. उपचार के बाद युवक की हालत में तेजी से सुधार हुआ. डॉ. संतोष सिंह के मुताबिक तीनों मरीजों की हालत अब स्थिर है और वे चिकित्सकीय निगरानी में हैं.





TAGGED:

SRN HOSPITAL PRAYAGRAJ
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज
OPEN HEART SURGERY
HEART SURGERY AT SRN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.