अपहरण के बाद किशोर की हत्या; नहर में मिला शव, खून से सनी ईंट और टीशर्ट बरामद

प्रयागराज : फूलपुर थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद 15 साल के किशोर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. किशोर का शव बुधवार सुबह गुलचपा नहर भरौरी से बरामद हुआ. शव के पास खून से सनी ईंट और सफेद टीशर्ट मिली है. परिजनों ने किशोर के चचेरे मामा व अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. घटनास्थल से सुबूत जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इंस्पेक्टर फूलपुर प्रवीण कुमार के अनुसार बुधवार सुबह ग्रामीणों ने नहर में शव देखने के बाद सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त बाबूगंज के कन्नौजा खुर्द गांव निवासी हसनैन आलम के रूप में की. जांच में पता चला कि किशोर हसनैन आलम कन्नौजा खुर्द, बाबूगंज फूलपुर निवासी परवेज आलम का बेटा था. परवेज आलम पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है. हसनैन चार भाई बहनों में सबसे बड़ा था. हसनैन मां आशियां बेगम के साथ गांव में ही रहता था.

आशियां बेगम के मुताबिक हसनैन मंगलवार शाम 5 बजे सब्जी लेने बाजार गया था. काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई. बाजार में स्थानीय लोगों ने बताया कि 5:15 बजे के आसपास वह अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर बैठकर कहीं निकला था. इसके बाद वह काफी देर रात भी नहीं लौटा. देर रात तक तलाश के बाद भी उसका कोई अता-पता नहीं चला तो फूलपुर थाने में तहरीर दी थी.