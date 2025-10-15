ETV Bharat / state

अपहरण के बाद किशोर की हत्या; नहर में मिला शव, खून से सनी ईंट और टीशर्ट बरामद

प्रयागराज फूलपुर थाना क्षेत्र की घटना. परिजनों ने किशोर के चचेरे मामा पर हत्या का आरोप लगाया है.

प्रयागराज में किशोर की हत्या.
प्रयागराज में किशोर की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 1:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : फूलपुर थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद 15 साल के किशोर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. किशोर का शव बुधवार सुबह गुलचपा नहर भरौरी से बरामद हुआ. शव के पास खून से सनी ईंट और सफेद टीशर्ट मिली है. परिजनों ने किशोर के चचेरे मामा व अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है. घटनास्थल से सुबूत जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

इंस्पेक्टर फूलपुर प्रवीण कुमार के अनुसार बुधवार सुबह ग्रामीणों ने नहर में शव देखने के बाद सूचना दी थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव की शिनाख्त बाबूगंज के कन्नौजा खुर्द गांव निवासी हसनैन आलम के रूप में की. जांच में पता चला कि किशोर हसनैन आलम कन्नौजा खुर्द, बाबूगंज फूलपुर निवासी परवेज आलम का बेटा था. परवेज आलम पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है. हसनैन चार भाई बहनों में सबसे बड़ा था. हसनैन मां आशियां बेगम के साथ गांव में ही रहता था.

आशियां बेगम के मुताबिक हसनैन मंगलवार शाम 5 बजे सब्जी लेने बाजार गया था. काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू की गई. बाजार में स्थानीय लोगों ने बताया कि 5:15 बजे के आसपास वह अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर बैठकर कहीं निकला था. इसके बाद वह काफी देर रात भी नहीं लौटा. देर रात तक तलाश के बाद भी उसका कोई अता-पता नहीं चला तो फूलपुर थाने में तहरीर दी थी.


इंस्पेक्टर फूलपुल प्रवीण कुमार ने बताया कि आशियां बेगम ने हसनैन के रिश्ते के मामा सईद बाबा और उसके बेटे जुनैद निवासी ग्राम मलेथुआ संदलपुर, जलालपुर थाना फूलपुर पर अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है. आशियां का आरोप है कि पारिवारिक रंजिश के चलते सईद ने अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर हसनैन की हत्या कर दी है. मौके से फॉरेंसिक टीम ने सुबूत इकट्ठा किए हैं. शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है.

यह भी पढ़ें : पत्नी की हत्या कर शव के साथ रात भर सोता रहा पति, बच्चे दूसरे कमरे में डर से दुबके रहे

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में पिता की हत्या करने वाला बेटा गिरफ्तार, पुलिस ने 9 घंटे में सॉल्व किया केस

TAGGED:

PRAYAGRAJ ABDUCTION CASE
TEENAGER MURDERED AFTER KIDNAPPING
KIDNAPPING AND MURDER IN PRAYAGRAJ
MURDER OF TEENAGER
MURDER IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.