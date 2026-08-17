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CAG Report के बाद एक्शन में रेलवे, 20 हजार स्टेशनों पर लगेगा "टैंक टू टैप" जल फिल्टरेशन सिस्टम

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी किए दिशा निर्देश.

CAG Report के बाद एक्शन में रेलवे
CAG Report के बाद एक्शन में रेलवे. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:33 PM IST

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प्रयागराज : भारतीय रेलवे में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट सामने आने के बाद रेल मंत्रालय हरकत में आ गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष एवं सीईओ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे की समीक्षा की और यात्रियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.



समीक्षा बैठक के बाद जारी निर्देशों के अनुसार रेलवे नेटवर्क के करीब 20,000 स्थानों पर वाटर कूलरों सहित नया "टैंक टू टैप" जल फिल्टरेशन सिस्टम स्थापित किया जाएगा. साथ ही इतने ही स्थानों पर एक व्यापक जल फिल्टरेशन और निगरानी प्रणाली भी विकसित की जाएगी. पुरानी और जर्जर पानी की टंकियों को भी बदला जाएगा. रेलवे ने स्रोत और आउटलेट, दोनों स्थानों पर नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण, केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही तय करने के साथ-साथ स्टोरेज टंकियों की समय पर सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.


रेल अधिकारियों के अनुसार पेयजल सुरक्षा को रेलवे ने अब शीर्ष प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित कर दिया है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीधे बोर्ड स्तर से की जाएगी. पारदर्शिता बनाए रखने के लिए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट और जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे. रेलवे के अनुसार यह पहल कैग द्वारा चिह्नित सभी खामियों को दूर करने और यात्रियों के समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक अभियान का हिस्सा है.



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