प्रयागराज में निलंबन से नाराज जेई का हाई वोल्टेज ड्रामा, 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा

प्रयागराज में निलंबन से नाराज जेई का हाई वोल्टेज ड्रामा, 30 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा
प्रयागराज के जार्जटाउन में एक निलंबित जेई अभय कुमार यादव 30 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 10:10 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज में एक निलंबित जेई का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है, जहाँ कार्रवाई से नाराज होकर वह 30 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़ गया. झूंसी में तैनात जेई अभय कुमार यादव को एक लाइनमैन की मौत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में हाल ही में निलंबित किया गया था.
विभाग की इस कार्रवाई से आहत होकर जेई ने टावर पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज कराया. इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए मौके पर भारी संख्या में तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई.
निजी लाइनमैन की मौत का है मामला: जेई अभय कुमार यादव का आरोप है कि वह रात की ड्यूटी खत्म करके घर आए थे और उसके बाद सप्लाई चालू कराई गई थी. उन्होंने बताया कि ड्यूटी के बाद सरकारी लाइनमैन ने बिना उनकी जानकारी के एक प्राइवेट व्यक्ति को बुलाकर मरम्मत का काम करवाया. इसी दौरान सप्लाई अचानक चालू हो गई, जिससे प्राइवेट लाइनमैन रामू की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई. जेई का दावा है कि विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने और बिना जांच किए ही उन्हें आनन-फानन में निलंबित कर दिया.
प्रशासन की मनाने की कोशिश की: मौके पर पहुंची पुलिस और बिजली विभाग के आला अधिकारी जेई को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास में जुटे हैं. अधीक्षण अभियंता सौरभ गौतम ने बताया कि संविदा कर्मचारी की मौत के बाद प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई थी. उन्होंने जेई को आश्वासन दिया कि वह अपनी समस्या लिखकर दें, जिस पर उच्च स्तर पर विचार किया जाएगा. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूरी घटना की गहन जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा.
प्रयागराज में निलंबित जेई का प्रदर्शन: जेई का कहना है कि उनकी बिना गलती के उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और यही नाराजगी उन्हें टावर पर चढ़ने के लिए मजबूर कर गई. विभागीय अधिकारी उसे बार-बार समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. फिलहाल, जार्जटाउन इलाके में चल रहे इस ड्रामा के कारण अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. प्रशासन की प्राथमिकता पहले जेई को सुरक्षित जमीन पर उतारना है, जिसके बाद ही आगे की विभागीय कार्रवाई पर चर्चा होगी.
यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट का फैसला: PIL का दुरुपयोग करने वाले वकील पर लगा 25 हजार का जुर्माना