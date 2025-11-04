ETV Bharat / state

सब-इंस्पेक्टर के घायल बेटे की अस्पताल में मौत, घर में घुसकर कुल्हाड़ी-रॉड से हुआ था हमला

प्रयागराज : कोरांव थाना क्षेत्र के पथरताल गांव में नौ दिन पहले हुए हमले में घायल सब-इंस्पेक्टर के बेटे सूरज कुमार (25) की सोमवार इलाज के दौरान मौत हो गई. युवक पर पड़ोसियों ने घर में घुसकर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला किया था. गंभीर रूप से घायल सूरज स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में भर्ती था. सूरज के पिता संतलाल उत्तराखंड पुलिस में सब-इंस्पेक्टर हैं और बीमारी के चलते इन दिनों पथरताल गांव में रह रहे हैं.

डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि घटना 25 अक्टूबर की सुबह की थी. सूरज कुमार (25) गांव में बरक्षा देख कर घर आया था. इसके बाद सूरज घर में सो रहा था. आरोप है रात 3 बजे के करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया. सूरज के बाबा ने दरवाजा खोल दिया. सूरज के भाई सावन ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी हरिश्चंद्र पुत्र राजा राम और उसके बेटे सोहित और मोहित ने घर में घुसकर हमला किया. उनके हाथों में कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड थी. हमले के बाद जब सूरज ने शोर मचाया तब परिजन जागे. इसके बाद हमलावर मौके से भाग निकले.

डीसीपी के मुताबिक इस हमले में सूरज के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई थीं. परिजनों ने उसे गंभीर हालत में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया था. डॉक्टरों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसकी हालत नहीं सुधरी और सोमवार को उसने दम तोड़ दिया. हमले के मामले में जानलेवा हमला का केस दर्ज किया गया था. युवक की मौत के बाद धाराएं बढ़ाई जा रही हैं. आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.











