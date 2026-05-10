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प्रयागराज छात्र की गोली मारकर हत्या, विवाद के बाद दोस्त ने दिया वारदात को अंजाम

प्रयागराज : जिले के होलागढ़ इलाके के नहर का पूरा गांव में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी भी छात्र है और पुलिस के मुताबिक, दोनों दोस्त थे. उनके बीच कोचिंग में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी कारण वारदात को अंजाम दिया गया. हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत ने बताया कि पुलिस को दिन में करीब 12 बजे सूचना मिली कि रविवार सुबह लगभग 10 बजे छात्र हिमांशु को गोली मार दी गई है. उसके दो साथी घायल अवस्था में लेकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल लेकर गए हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान हिमांशु की मौत हो गई. हत्या का आरोपी साहिल यादव पर है. हिमांशु की हत्या से उसके घर में कोहराम मच गया है.

एसएचओ होलागढ़ ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है. आरोपी की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है. बताया कि दोनों कोचिंग करते हैं और उनमें अच्छी दोस्ती थी. किसी बात को लेकर एक दिन पहले झगड़ा हुआ था और फिर आरोपी साहिल ने हिमांशु को बुलाया था. मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो दोनों में कहासुनी के बाद साहिल ने तमंचे से गोली मार दी. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है. पुलिस जगह-जगह आरोपी की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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