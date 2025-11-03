ETV Bharat / state

प्रयागराज में छात्र कोचिंग में हुए नीट के टेस्ट में हुआ फेल; डिप्रेशन के कारण दे दी जान

प्रयागराज: प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में इंटर के छात्र ने आत्महत्या कर ली. चाका ददरी गांव में एक घर में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं. जब लोग घर के अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गये. कमरे में इंटर के छात्र ने सुसाइड कर लिया था.

टेस्ट में फेल होने के कारण दुखी था: चक ददरी गांव के रहने वाले अर्जुन नेवी से रिटायर हुए हैं. वह एक प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं. रविवार होने के दिन किरण और पिता दोनों मार्केट गए हुए थे. अर्जुन का बेटा हर्षित्र नीट की तैयारी कोचिंग में कर रहा था. वह नीट की परीक्षा को लेकर हुए टेस्ट में फेल हो गया था. इसलिए वह डिप्रेशन में चला गया. कोचिंग से आने के बाद उसने किसी से बात नहीं की. परिवार के लोगों को वह बहुत दुखी लग रहा था.

कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला: उसने घर पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुसाइड कर लिया. परिवार के लोगों ने जब दरवाजा खोलना चाहा, तो दरवाजा अंदर से बंद था. किसी तरह दरवाजा तोड़कर जब पिता कमरे अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गयी. कमरे के अंदर छात्र बेसुध पड़ा था. आननफानन में परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.