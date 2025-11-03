ETV Bharat / state

प्रयागराज में छात्र कोचिंग में हुए नीट के टेस्ट में हुआ फेल; डिप्रेशन के कारण दे दी जान

नैनी इंस्पेक्टर ब्रज किशोर गौतम ने कहा कि इंटर के छात्र ने कोचिंग में नीट के टेस्ट में फेल होने के कारण जान दे दी.

Published : November 3, 2025 at 7:39 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में इंटर के छात्र ने आत्महत्या कर ली. चाका ददरी गांव में एक घर में चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगीं. जब लोग घर के अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गये. कमरे में इंटर के छात्र ने सुसाइड कर लिया था.

टेस्ट में फेल होने के कारण दुखी था: चक ददरी गांव के रहने वाले अर्जुन नेवी से रिटायर हुए हैं. वह एक प्राइवेट संस्था में पढ़ाते हैं. रविवार होने के दिन किरण और पिता दोनों मार्केट गए हुए थे. अर्जुन का बेटा हर्षित्र नीट की तैयारी कोचिंग में कर रहा था. वह नीट की परीक्षा को लेकर हुए टेस्ट में फेल हो गया था. इसलिए वह डिप्रेशन में चला गया. कोचिंग से आने के बाद उसने किसी से बात नहीं की. परिवार के लोगों को वह बहुत दुखी लग रहा था.

कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला: उसने घर पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और सुसाइड कर लिया. परिवार के लोगों ने जब दरवाजा खोलना चाहा, तो दरवाजा अंदर से बंद था. किसी तरह दरवाजा तोड़कर जब पिता कमरे अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गयी. कमरे के अंदर छात्र बेसुध पड़ा था. आननफानन में परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे.

पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट: वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को सुबह सूचना मिली, तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर नैनी ब्रज किशोर गौतम ने बताया कि परिजनों ने सुबह पुलिस को सूचना दी थी. मौके पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया.

कमरे से चाकू मिला, हाथ पर मिले कट के निशान: कमरे की तलाशी में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मामला डिप्रेशन में आत्महत्या करने का लग रहा है. मौके से एक चाकू मिला है. अर्जुन बेटे हर्षित ने इसी बीच आत्महत्या कर ली. उसके हाथ पर जख्म के निशान मिले हैं.

NEET EXAM AT COACHING
STUDENT FAILS NEET EXAM TEST
NAINI INSPECTOR BRAJ KISHORE GAUTAM
STUDENT SUICIDE IN PRAYAGRAJ

