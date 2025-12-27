ETV Bharat / state

प्रयागराज में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली में वेटर की नौकरी कर रहा था, जानिए STF ने कैसे दबोचा

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो राहगीरों को निशाना बनाकर मारपीट, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देता है.

लूट के मामले में फरार चल रहा था आरोपी.
लूट के मामले में फरार चल रहा था आरोपी. (Photo Credit; Prayagraj STF)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : स्पेशल टास्क फोर्स (STF) प्रयागराज फील्ड यूनिट ने चोरी, लूट और छिनैती की वारदातों में शामिल रहे 50 हजार रुपये के इनामी हिमांशु उर्फ सचिन शुक्ला को शनिवार को गिरफ्तार किया है. आरोपी थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज में दर्ज लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. हिमांशु दिल्ली जाकर वेटर बन गया था. घर वापस आया तो पता चला की उस पर 50 हजार का इनाम है. वह दिल्ली भागता एसटीएफ ने उसे धर दबोचा.

एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया, शनिवार को मुखबिर ने बताया कि वांछित अभियुक्त सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद है. वह शहर से बाहर भागने की तैयारी में है. जानकारी मिलते ही निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम ने उसे मिश्रा भवन चौराहे के पास घेरकर पकड़ लिया. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हिमांशु उर्फ सचिन शुक्ला पुत्र रमेश चंद्र शुक्ला निवासी शुक्ला का पुरवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है.

शैलेश प्रताप सिंह ने बताया, पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो राहगीरों को निशाना बनाकर मारपीट, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देता है. हिमांशु थाना बाघराय प्रतापगढ़ में दर्ज चोरी के मामले में जेल जा चुका है. जेल से बाहर आने के बाद वह अपने बहनोई और गिरोह के सरगना धीरज मिश्रा समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया.

11 जून 2022 को हथिगहां बाजार के पास एक बाइक सवार से लूट की घटना में उसका नाम सामने आया था. इस मामले में सरगना को मौके पर पकड़ लिया गया था, जबकि हिमांशु फरार हो गया था. घटना के बाद आरोपी दिल्ली चला गया और वहां होटल में वेटर का काम करने लगा. हाल ही में घर लौटने पर उसे अपने ऊपर इनाम घोषित होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह दोबारा दिल्ली भागने की कोशिश कर रहा था.

यह भी पढ़ें : माघ मेला-2026; प्रयागराज के तीन रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियों की पार्किंग रहेगी बंद, विरोध और हंगामे के बीच हुआ भूमि आवंटन

TAGGED:

50 THOUSAND RUPEES REWARD ARRESTED
PRAYAGRAJ NEWS
UP CRIME
प्रयागराज में फरार इनामी गिरफ्तार
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.