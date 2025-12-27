ETV Bharat / state

प्रयागराज में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली में वेटर की नौकरी कर रहा था, जानिए STF ने कैसे दबोचा

प्रयागराज : स्पेशल टास्क फोर्स (STF) प्रयागराज फील्ड यूनिट ने चोरी, लूट और छिनैती की वारदातों में शामिल रहे 50 हजार रुपये के इनामी हिमांशु उर्फ सचिन शुक्ला को शनिवार को गिरफ्तार किया है. आरोपी थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज में दर्ज लूट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था. हिमांशु दिल्ली जाकर वेटर बन गया था. घर वापस आया तो पता चला की उस पर 50 हजार का इनाम है. वह दिल्ली भागता एसटीएफ ने उसे धर दबोचा.

एसटीएफ पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह ने बताया, शनिवार को मुखबिर ने बताया कि वांछित अभियुक्त सिविल लाइन क्षेत्र में मौजूद है. वह शहर से बाहर भागने की तैयारी में है. जानकारी मिलते ही निरीक्षक जय प्रकाश राय के नेतृत्व में टीम ने उसे मिश्रा भवन चौराहे के पास घेरकर पकड़ लिया. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान हिमांशु उर्फ सचिन शुक्ला पुत्र रमेश चंद्र शुक्ला निवासी शुक्ला का पुरवा, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है.

शैलेश प्रताप सिंह ने बताया, पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो राहगीरों को निशाना बनाकर मारपीट, लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देता है. हिमांशु थाना बाघराय प्रतापगढ़ में दर्ज चोरी के मामले में जेल जा चुका है. जेल से बाहर आने के बाद वह अपने बहनोई और गिरोह के सरगना धीरज मिश्रा समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया.