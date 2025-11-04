ETV Bharat / state

राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता; वाराणसी बना ओवरऑल चैंपियन, हासिल किए 172 अंक

अंडर-19 बालिका वर्ग में भी वाराणसी प्रथम : अंडर-19 बालिका वर्ग में वाराणसी ने 42 अंक हासिल किए. 22 अंकों के साथ मेरठ द्वितीय स्थान पर और 21 अंकों के साथ सहारनपुर तीसरे स्थान पर रहा. अंडर 17 बालक वर्ग में लखनऊ स्थित गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ने 35 अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया. वाराणसी 30 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रहा. आगरा ने 23 अंक झटक कर तीसरा स्थान हासिल किया. बालिका अंडर 17 वर्ग में वाराणसी ने 48 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. 26 अंकों के साथ अयोध्या द्वितीय और 23 अंकों के साथ मेरठ तीसरे स्थान पर रहा. अंडर 14 बालक वर्ग में मेरठ ने 30 अंकों के साथ बाजी मारी. 14 अंकों के साथ मुरादाबाद द्वितीय और 12 अंकों के साथ गोरखपुर तृतीय रहा.

प्रयागराज : मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में चल रही 69वीं प्रदेशीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में वाराणसी ओवरऑल चैंपियन बना. वाराणसी ने 172 अंक हासिल किए. अंडर-19 बालक वर्ग में 48 अंक हासिल कर वाराणसी ने बाजी मारी. 46 अंकों के साथ मेरठ द्वितीय स्थान पर और 31 अंकों के साथ प्रयागराज तीसरे स्थान पर रहा. समापन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि महापौर गणेश केसरवानी ने खिलाड़ियों व विजेता मंडल को पुरस्कृत किया. इस दौरान माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह मौजूद रहे.



लंबी कूद में लखनऊ के अरशद खान प्रथम : व्यक्तिगत चैंपियनशिप में बालक अंडर 14 वर्ग में लखनऊ स्थित गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के अरशद खान को लंबी कूद, गोला फेंक और 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला. बालक अंडर 17 वर्ग में लखनऊ स्थित गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मोहम्मद समीर खान को 800 मीटर और 1500 मीटर में स्वर्ण पदक मिला. इसके अलावा समीर ने 400 मीटर में रजत पदक भी हासिल किया. बालक अंदर-19 वर्ग में वाराणसी के राम अनुज ने लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ तथा 400 गुना 100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक हासिल हुआ. बालिका अंडर 14 वर्ग में मेरठ की अनन्या ने 400 मीटर, 100 मीटर और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता.

राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दौड़ लगाते खिलाड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)





वाराणसी की खुशी कुमारी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में जीता स्वर्ण मदक



बालिका 17 वर्ग में वाराणसी की खुशी पटेल ने ट्रिपल जंप और 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया. वाराणसी की काजल कुमारी को लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक मिला. इन्हें संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया. बालिका अंडर -19 वर्ग में वाराणसी की मनीषा राय ने 1500 मीटर दौड़ और 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक हासिल किया. इसके साथ ही मनीषा राय ने 800 मीटर दौड़ में रजत और 3000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता.





400 मीटर दौड़ में अयोध्या की खुशी कुमारी प्रथम : पांचवें दिन की प्रतियोगिता में अंडर-19 बालिका वर्ग में 400 मीटर दौड़ में अयोध्या की खुशी कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. अलीगढ़ की पायल शर्मा द्वितीय स्थान पर और मेरठ की छवि तृतीय स्थान पर रहीं. बालिका अंडर 19 वर्ग की 400 मीटर दौड़ में अभय कुमार दुबे को प्रथम स्थान मिला. बालिका अंडर 17 की 400 मीटर दौड़ में अयोध्या की कोमल यादव प्रथम स्थान पर रही. बालक अंदर 17 की 400 मीटर दौड़ में लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज के सत्यम कैलाश पाल प्रथम स्थान पर रहे. बालिका अंडर 14 की 400 मीटर दौड़ में मेरठ की अन्य प्रथम स्थान पर रहीं.





इस मौके पर मुख्य अतिथि गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं. हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इस प्रतियोगिता के एथलीट भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें तो बेहद खुशी होगी. विशिष्ट अतिथि भगवती सिंह ने कहा कि स्कूल गेम्स फेडरेशन में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नगद पुरस्कार राशि प्रदान करना शुरू कर दिया है. साथ ही व्यायाम शिक्षकों को राज्य पुरस्कार की श्रेणी में लाने का काम भी किया है. पहली बार वॉलीबॉल का अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कूल प्रतियोगिता होने जा रही है. जिसमें उत्तर प्रदेश के 6 खिलाड़ी प्रतिभा करेंगे.

