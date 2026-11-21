त्योहारी सीजन के लिए चलेंगी कई विशेष ट्रेनें, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज में होगा ठहराव
प्रयागराज मंडल में ट्रेन परिचालन 2.8% बढ़ा. ट्रेन ऑन डिमांड (TOD) ट्रेनों में 77% इजाफा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 2:47 PM IST
प्रयागराज : त्योहारी सीजन और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न रूटों पर कई विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. मालदा टाउन-शकूरबस्ती, मैसूर-दरभंगा, बेंगलूर-दानापुर, बरौनी-अहमदाबाद और छपरा-उधना सहित कई रूटों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों से प्रयागराज होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी. कई विशेष ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है.
उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार गाड़ी संख्या 03457 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 25 नवंबर को तथा 03458 शकूरबस्ती-मालदा टाउन विशेष ट्रेन 26 नवंबर को संचालित होगी. गाड़ी संख्या 03439 मालदा टाउन-शकूरबस्ती 26 और 29 नवंबर को तथा 03440 शकूरबस्ती-मालदा टाउन 27 और 30 नवंबर को चलेगी. इस रूट की ट्रेनों का ठहराव सूबेदारगंज स्टेशन पर होगा. मालदा टाउन से शकूरबस्ती जाने वाली ट्रेन सूबेदारगंज में सुबह 3:10 से 3:15 बजे तक रुकेगी.
गाड़ी संख्या 06221 मैसूर-दरभंगा एकतरफा विशेष एक्सप्रेस 23 नवंबर को मैसूर से रवाना होगी. यह ट्रेन प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रात 9:50 से 9:55 बजे तक रुकेगी. इसके अलावा बेंगलूर सिटी से दानापुर के लिए गाड़ी संख्या 06557 का संचालन 24 नवंबर और गाड़ी संख्या 06558 का संचालन 25 नवंबर को किया जाएगा. दोनों ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर रात 8:25 से 8:35 बजे तक निर्धारित है.
गाड़ी संख्या 05225 बरौनी-अहमदाबाद विशेष ट्रेन 22 नवंबर को बरौनी से चलेगी. यह प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर सुबह 9:45 से 9:50 बजे तक रुकेगी. इसकी वापसी सेवा गाड़ी संख्या 05226 अहमदाबाद-बरौनी 24 नवंबर को संचालित होगी. जिसका प्रयागराज छिवकी में दोपहर 1:50 से 1:55 बजे तक ठहराव रहेगा. गाड़ी संख्या 05305 छपरा-उधना एकतरफा विशेष ट्रेन 21 नवंबर को छपरा से रवाना होकर 22 नवंबर की सुबह 6:50 से 6:55 बजे के बीच प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी.
प्रयागराज मंडल में ट्रेन परिचालन बढ़ा, TOD ट्रेनों में भी इजाफा
प्रयागराज मंडल में इस साल ट्रेनों के परिचालन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अप्रैल से 19 नवंबर 2026 के बीच मंडल से 23 हजार 730 ट्रेनों का प्रारंभिक संचालन किया गया. जबकि पिछले साल इसी अवधि में 23 हजार 87 ट्रेनें चलाई गई थीं. यात्रियों की मांग के अनुसार चलाई जाने वाली TOD (ट्रेन ऑन डिमांड) ट्रेनों की संख्या में करीब 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
रेलवे पीआरओ अमित कुमार सिंह के मुताबिक यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई जाने वाली TOD (ट्रेन ऑन डिमांड) ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में अप्रैल से 19 नवंबर के बीच 844 TOD ट्रेनों का संचालन किया गया था. वर्ष 2026 में इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1493 हो गई है. पिछले साल की तुलना में 649 अधिक TOD ट्रेनें चलाई गईं. यह करीब 77 प्रतिशत की वृद्धि है. इन ट्रेनों का दैनिक औसत भी चार से बढ़कर छह हो गया है.
अगस्त और अक्टूबर में सबसे अधिक 266-266 TOD ट्रेनों का संचालन किया गया. नवंबर में 19 तारीख तक 156 ट्रेनें चलाई जा चुकी थीं. प्रयागराज जंक्शन से होकर गुजरने वाली TOD ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. अप्रैल से 19 नवंबर 2026 तक कुल 10 हजार 875 TOD ट्रेनें प्रयागराज जंक्शन से गुजरीं. नवंबर में 19 तारीख तक 1687 TOD ट्रेनों का परिचालन हुआ. पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 1511 थी. प्रतिदिन गुजरने वाली TOD ट्रेनों का औसत 80 से बढ़कर 89 हो गया है.
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