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त्योहारी सीजन के लिए चलेंगी कई विशेष ट्रेनें, प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज में होगा ठहराव

त्योहारी सीजन के लिए विशेष ट्रेनें. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : त्योहारी सीजन और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विभिन्न रूटों पर कई विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. मालदा टाउन-शकूरबस्ती, मैसूर-दरभंगा, बेंगलूर-दानापुर, बरौनी-अहमदाबाद और छपरा-उधना सहित कई रूटों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी. इन ट्रेनों से प्रयागराज होकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी. कई विशेष ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज छिवकी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है.

उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार गाड़ी संख्या 03457 मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 25 नवंबर को तथा 03458 शकूरबस्ती-मालदा टाउन विशेष ट्रेन 26 नवंबर को संचालित होगी. गाड़ी संख्या 03439 मालदा टाउन-शकूरबस्ती 26 और 29 नवंबर को तथा 03440 शकूरबस्ती-मालदा टाउन 27 और 30 नवंबर को चलेगी. इस रूट की ट्रेनों का ठहराव सूबेदारगंज स्टेशन पर होगा. मालदा टाउन से शकूरबस्ती जाने वाली ट्रेन सूबेदारगंज में सुबह 3:10 से 3:15 बजे तक रुकेगी.