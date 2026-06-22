मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: प्रयागराज के मेवा लाल इंटर कॉलेज में गूंजी शहनाई, 140 जोड़ों की हुई शादी
सोरांव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मेवा लाल इंटर कॉलेज में भव्य समारोह का आयोजन हुआ. इसमें 140 नवदम्पत्ति परिणय सूत्र में बंधे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 8:03 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत सोमवार को प्रयागराज के सोरांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. सोरांव स्थित मेवा लाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में चारों तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिला.
इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रयागराज के विभिन्न विकास खंडों से आए कुल 140 नवदम्पत्ति पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे. इस आयोजन में तहसील और विकास खंड स्तर पर ग्रामीण व शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के जोड़ों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.
मुख्य अतिथियों ने दिया आशीर्वाद: वैवाहिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और विधान परिषद सदस्य (MLC) सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे. दोनों ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपनी ओर से विशेष उपहार भेंट किए और उनके सुखी व उज्जवल भविष्य की कामना की. 140 जोड़ों की शादी हुई.
- होलागढ़: 33 जोड़े,
- मऊआइमा: 30 जोड़े
- श्रृंग्वेरपुर धाम: 29 जोड़े
- सोरांव: 19 जोड़े
- कौड़िहार: 14 जोड़े
- भगवतपुर: 12 जोड़े
- टाउन एरिया लालगोपालगंज: 03 जोड़े
समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सोरांव के ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार पासी ने भी शिरकत कर अपनी शुभकामनाएं दीं. उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना की जमकर सराहना की.
आर्थिक बोझ से मिली मुक्ति: नेताओं ने कहा कि इस योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरी गरिमा और सम्मानपूर्वक संपन्न हो रहा है. इस बड़े और वृहद वैवाहिक आयोजन को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में स्थानीय प्रशासनिक अमला पूरी तरह मुस्तैद नजर आया. कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए आयोजन के दौरान जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारी मौजूद रहे. इनके साथ ही संबंधित क्षेत्रों के खंड विकास अधिकारियों ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
सहायता राशि और सामग्री का वितरण: प्रयागराज के जिला समाज कल्याण अधिकारी रामशंकर पटेल ने कार्यक्रम की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा सभी नवदम्पत्तियों को नियमानुसार तय सहायता राशि और आवश्यक वैवाहिक सामग्री वितरित की गई है. इस पूरे भव्य और गरिमामयी वैवाहिक कार्यक्रम का मंच संचालन कुशल उद्घोषक नवीन चौधरी द्वारा किया गया. राज्य सरकार की इस पहल से 140 परिवारों के घरों में नई खुशियों का संचार हुआ है.
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