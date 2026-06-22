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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: प्रयागराज के मेवा लाल इंटर कॉलेज में गूंजी शहनाई, 140 जोड़ों की हुई शादी

प्रशासनिक मुस्तैदी के बीच सोरांव में सामूहिक विवाह संपन्न. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के अंतर्गत सोमवार को प्रयागराज के सोरांव में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. सोरांव स्थित मेवा लाल इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में चारों तरफ उत्सव का माहौल देखने को मिला. इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रयागराज के विभिन्न विकास खंडों से आए कुल 140 नवदम्पत्ति पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे. इस आयोजन में तहसील और विकास खंड स्तर पर ग्रामीण व शहरी, दोनों ही क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों के जोड़ों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. जिलाधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी रहे मौजूद. (Photo Credit: ETV Bharat) मुख्य अतिथियों ने दिया आशीर्वाद: वैवाहिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर पश्चिमी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और विधान परिषद सदस्य (MLC) सुरेंद्र चौधरी मौजूद रहे. दोनों ही वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को अपनी ओर से विशेष उपहार भेंट किए और उनके सुखी व उज्जवल भविष्य की कामना की. 140 जोड़ों की शादी हुई.