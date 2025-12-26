ETV Bharat / state

प्रयागराज में दामाद ने घर से बाहर खींच कर सास के सिर में मारी गोली, मौके पर मौत

करेली थाना क्षेत्र के भावापुर की घटना. महिला की बेटी ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

प्रयागराज में महिला की हत्या.
प्रयागराज में महिला की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat and Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 10:49 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज : करेली थाना क्षेत्र के भावापुर इलाके में शुक्रवार को बीच सड़क पर सिरफिरे दामाद ने अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया गया कि विवाद के दौरान आरोपी अपनी सास को घर के बाहर खींच लाया और सिर में गोली मार दी. गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला. हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है. महिला की बेटी ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

प्रयागराज में महिला की हत्या. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया जा रहा कि करेली थाना क्षेत्र के भावापुर इलाके में रहने वाली आशिया खातून क़ी बेटी ने इसी इलाके में रहने वाले इरफान उर्फ पोटली से निकाह किया था. निकाह के बाद से ही इरफान और सास आशिया से अनबन थी. दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. शुक्रवार को भी किसी बात पर आशिया और इरफान में तकरार हो गई. इस दौरान इरफान आशिया के घर के बाहर तक खींच लाया और सिर में गोली मार दी. गोली लगने पर आशिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और पल भर में मौत हो गई. गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े तो आरोपी भाग निकला. आशिया की बेटी का आरोप है कि इरफान उसे गलत धंधे में धकेलना चाहता था. इसी का विरोध करने पर उसने मां की हत्या कर दी.

घटना सूचना मिलने पर डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य और ACP राजकुमार मीणा मौके पर पहुंचे. डीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि दामाद द्वारा अपनी सास की हत्या की बात सामने आई है. प्राथमिक जांच में हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. वारदात के हर पहलू की जांच की जा रही है. आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगाई गई हैं. आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या की असल वजह सामने आएगी.

