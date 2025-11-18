ETV Bharat / state

खुलासा: फौजी निकला छात्रा का किलर, शादी का दबाव बनाने पर कर दी थी हत्या

प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव की बाग में बीते 15 नवंबर को छात्रा का शव मिला था.

पुलिस की गिरफ्त में छात्रा का हत्यारोपी फौजी.
पुलिस की गिरफ्त में छात्रा का हत्यारोपी फौजी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : थरवई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव की एक बाग से किशोरी (17) का शव मिलने की घटना का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. छात्रा की हत्या में एक फौजी को गिरफ्तार किया गया है. फौजी ने प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए घटना को जघन्य तरीक से अंजाम दिया था.

जानकारी देते डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के मुताबिक 15 नवंबर की सुबह लखरावा गांव के लोगों ने बाग में किसी किशोरी का शव पड़े होने की सूचना दी थी. घटनास्थल की प्राथमिक जांच में किशोरी की हत्या की बात सामने आई थी. छात्रा के सिर गर्दन और चेहरे पर चाकू के गहरे जख्म थे. जांच पड़ताल में पता चला कि छात्रा कैंट थाना क्षेत्र की रहने वाली थी. उसकी जान पहचान आर्मी जवान हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी. दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ तो हर्षवर्धन सिंह ने छात्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला.

सीसीटीवी फुटेज.
सीसीटीवी फुटेज. (Photo Credit : ETV Bharat)


डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार गिरफ्तार आर्मी जवान हर्षवर्धन सिंह ने स्वीकार किया है कि इंस्टाग्राम से दोस्ती के बाद छात्रा शादी का दबाव बना रही थी. इसी के चलते छात्रा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 10 नवंबर को लखरावा गांव ले जाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद शव वहीं बाग में गड्ढा खोदकर दबा दिया.


डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि छात्रा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पांच बार चाकू से वार करने की पुष्टि हुई है. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, हत्यारोपी से पूछताछ और फॉरेंसिक जांच में यह बात साफ हो गई है कि हत्या में हर्षवर्धन शामिल था. उसने ही छात्रा की हत्या की है. छात्रा का वेजाइनल स्वाब भी जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयाेगशाला भेजा गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : मामी-भांजे को इश्क ले गया सलाखों के पीछे; दोनों ने मिलकर मामा की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने दी उम्र कैद

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में महिला की हत्या का खुलासा; बहू और पोती ने मिलकर लाश लगायी थी ठिकाने, जानें वजह

TAGGED:

STUDENT MURDERED IN PRAYAGRAJ
MURDERED IN PRAYAGRAJ
BETRAYAL IN LOVE
SOLDIER TURNED KILLER
STUDENT MURDERED CASE PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.