ETV Bharat / state

प्रयागराज में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल; डिजिटल लैब में बच्चों की पढ़ाई, अभिभावक भी हुए खुश

प्रयागरा में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल. ( Photo Credit: ETV Bharat )