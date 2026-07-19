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प्रयागराज में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल; डिजिटल लैब में बच्चों की पढ़ाई, अभिभावक भी हुए खुश

बच्चों को स्मार्ट क्लास में ले जाया जाता है और विषयों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियो भी दिखाते हैं.

प्रयागरा में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल.
प्रयागरा में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 12:25 PM IST

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प्रयागराज: समय के साथ जब समाज बदलता है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए शिक्षा व्यवस्था का बदलना भी अनिवार्य हो जाता है. कभी ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के सरकारी स्कूलों की पहचान टूटी तख्तियों, खड़िया और पुराने ब्लैकबोर्ड से हुआ करती थी. अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में शिक्षा की एक नई और आधुनिक बयार बह रही है.

सरकार की मंशा और दिशा-निर्देशों के अनुरूप, यहां के राजकीय और पीएमश्री विद्यालयों का कायाकल्प हो चुका है. इन स्कूलों में पारंपरिक तरीकों की जगह स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर, और डिजिटल लैब्स ने ले ली है. यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि शिक्षा को हर बच्चे के लिए सुलभ, सरल और रोचक बनाने का एक बड़ा प्रयास है.

प्रयागरा में स्मार्ट हुए सरकारी स्कूल. (Video Credit: ETV Bharat)

अभिभावक सरोज ने बताया कि उनके बच्चे को स्कूल में कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना अच्छा लगता है. पहले वह खड़िया से तख्ती पर लिखते थे, लेकिन अब वे डिजिटल माध्यमों से पढ़ रहे हैं. बच्चे अब खुद स्कूल जाने की इच्छा जताते हैं और उन्हें भी यह देखकर काफी खुशी होती है.

वहीं पीएमश्री कंपोजिट विद्यालय पालपुर की सहायक अध्यापक आभा श्रीवास्तव ने बताया कि जटिल विषयों जैसे गणित और विज्ञान को सरल बनाने के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है. स्कूल में लाइब्रेरी की भी डिजिटल सुविधा है, जहां बच्चे टच करके कहानियां पढ़ते हैं. इस तकनीकी व्यवस्था की वजह से बच्चों और अभिभावकों का रुझान स्कूल के प्रति बढ़ा है और छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है.

विद्यालय की छात्रा रिया निषाद ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार उन्हें कंप्यूटर पर पढ़ाया जाता है. उन्हें स्मार्ट तरीके से पढ़ना और कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा लगता है.

राजकीय अभिनव विद्यालय दांदूपुर के अध्यापक डॉ. श्रीकृष्ण विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था की गई है.

शिक्षक पीरियड के अनुसार बच्चों को स्मार्ट क्लास में ले जाते हैं और विषयों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान से जुड़े वीडियो भी दिखाते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्सुकता बढ़ी है. छात्र तैयब अली ने बताया कि उन्हें स्कूल में कंप्यूटर चलाना, कीबोर्ड पर टाइपिंग करना आदि सिखाया जाता है. जो पाठ मुश्किल लगते हैं, उन्हें कंप्यूटर के माध्यम से विस्तार से समझाया जाता है.

जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, गौड़पुर के प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से शिक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वह बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही हैं. जरूरत पड़ने पर बच्चों को टैब (Tab) की मदद से भी पढ़ाया जाता है.

उन्होंने यह भी बताया कि सत्र की शुरुआत से ही बच्चों का स्कूल के प्रति अच्छा रुझान है और वे नियमित रूप से आ रहे हैं. छात्रा मानसी पटेल ने बताया कि उनके स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है. शिक्षक उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और वह हर दिन स्कूल आती हैं.

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