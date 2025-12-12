ETV Bharat / state

झुग्गी–झोपड़ी से निकलीं 3 चैंपियन बेटियां; तानों से नहीं डिगा हौसला, चप्पू चलाकर जीते 5 मेडल

यमुना नदी में शुरू की कियाकिंग की प्रैक्टिस: भूमि बताती हैं, हमें पता चला कि यमुना बोट क्लब में कियाकिंग होती है. 2022 में हमारी धवन सर से मुलाकात हुई. हमने धवन सर से कियाकिंग में करियर बनाने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने हमें फ्री में सिखाने को कहा और इस तरह हमने 4 अगस्त 2022 को बोट क्लब ज्वाइन किया.

भूमि कहती हैं, तभी हमें शुरुआत संस्था के बारे में पता चला कि ये लोग गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हैं. यहां हमारी मुलाकात शुरुआत संस्था के संस्थापक अभिषेक शुक्ला से हुई. इसके बाद यहां हम आने लगे. जब अभिषेक शुक्ला को पता चला कि हमने तैराकी में ब्रांज और सिल्वर मेडल जीते हैं तो उन्होंने हमें स्पोर्ट्स में सपोर्ट करना शुरू किया.

तैराकी में भी भूमि-आंचल ने मेडल जीते: भूमि बताती हैं, इसी बीच पिता को पता चला कि सतीश कुमार राव फ्री में स्वीमिंग सिखाते हैं. इसके बाद हमने वहां जाना शुरू किया. हमने 1 साल तक बहुत मेहनत से यमुना नदी में स्विमिंग सीखी. हमने पहले स्कूल लेवल पर मेडल जीते, इसके बाद स्टेट लेवल पर सिल्वर और ब्रांज मेडल जीते थे. 2019 में कोरोना कॉल आ गया. लॉकडाउन लग गया तो स्कूल जाना बंद हो गया. लॉकडाउन के बाद गेम बंद हो गया.

बचपन में भूमि-आंचल ने ताइक्वांडो खेला: इससे उतनी आमदनी नहीं हो पाती कि हमारे पढ़ाई–लिखाई का खर्च उठा सकें. जब हम 3 साल के थे तभी पिता ने ताइक्वांडो में ज्वाइन कराया. यहां हमने मेहनत शुरू की और येलो बेल्ट तक गए. राज्य स्तर पर खेला पर आर्थिक तंगी के कारण इस गेम को छोड़ना पड़ा.

कियाकिंग में मेडल जीतने के बाद खुशी का इजहार करती भूमि-आंचल और नंदिनी. (Photo Credit; Bhoomi-Nandani)

पिता चलाते ई-रिक्शा, मां बेचती चाय: भूमि सोनकर ने ईटीवी भारत को बताया कि हमारे पिता राजा बाबू सोनकर और मां बेबी सोनकर मलिन बस्ती में ही पले और बढ़े हैं. यहां का माहौल पढ़ने–लिखने का नहीं है. पिता ई–रिक्शा और मां चाय की दुकान चलाकर हमारा लालन–पालन कर रही हैं.

रिश्तेदारों ने बातचीत बंद की: घर की दहलीज पारकर जब हम पहली बार प्रैक्टिस के लिए भोपाल गए तो हमारे रिश्तेदारों ने हमने बातचीत ही बंद कर दी. घर पर आना–जाना छोड़ दिया. चरित्र पर सवाल उठाए. जब हमने ब्रांज मेडल जीता और हमारी सक्सेस स्टोरी सबके सामने आई तो लोगों का नजरिया बदलने लगा.

स्विम ड्रेस पहनी तो लोगों की निगाहों में खटकने लगा: भूमि बताती हैं कि हमने शुरुआत में तैराखी सीखना शुरू किया. स्विम ड्रेस पहनी तो बस्ती वालों की निगाह में हम चरित्रहीन हो गए. लोग हमारे मां–बाप को अपराधी मानने लगे.

भूमि-आंचल की क्या है सफलता की कहानी: भूमि और आंचल बताती हैं, हमारी परवरिश प्रयागराज की झुग्गी–झोपड़ी के ऐसे नकारात्मक माहौल में हुई है, जहां गाली–गलौज, नशाखोरी, जुआ आम बात है. यहां बेटियों का घर से निकलना पाप माना जाता है. कभी 10X10 का अंधेरा कमरा हमारी नियति थी पर हम बहनों ने ठान रखा था कि इस नकारात्मक माहौल से बाहर निकलना है, कुछ करना है. हम हमेशा कुछ न कुछ खोजते रहते थे, सीखते रहते थे.

प्रयागराज में कोहरान और अलोपीगंज मलिन बस्ती है, जहां 10 हजार से ज्यादा लोग रहते हैं. इनमें ज्यादातर वे लोग रहते हैं जो अपने जीवनयापन के लिए रिक्शा चलाते हैं, कचरा बीनते हैं, दूसरे घरों में झाड़ू-पोछा और अन्य छोटे-मोटे काम करते हैं. इन्हीं लोगों के बीच पलकर बढ़ी हुईं 3 बेटियों ने आज वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था.

प्रयागराज की मलिन बस्ती से निकलीं चैंपियन लड़कियों की सफलता की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

तीनों ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स–2025 की कियाकिंग (नौका दौड़) में 5 मेडल लाकर सभी को सोचेने पर मजबूर कर दिया. नंदिनी ने कियाकिंग में 4 सिल्वर मेडल जीतकर अपने दमखम का लोहा मनवाया तो सगी बहनों भूमि और आंचल ने भी तानों, विरोध के बीच घर की तहलीज से बाहर कदम निकालकर कांस्य पदक जीता है. पढ़िए, तीनों की जिद...जज्बे और जुनून से जुड़ी सफलता की कहानी.

प्रयागराज: ये कहानी उन 3 धुरंधर बेटियों की है जिन्होंने कम उम्र में घर से बाहर कदम रखा तो दुनिया ने तानों की बौछार कर दी. लेकिन, इनका हौसला नहीं डिगा नदी व नाव के खेल में अपनी बाजीगरी दिखाकर साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं. ये 3 बेटियां हैं प्रयागराज की भूमि, आंचल और नंदनी. जो 17-18 साल की हैं और पढ़ाई करने के साथ खेल में भी अपना दम दिखा रही हैं.

5 नेशनल खेले पर मेडल नहीं मिला: कियाकिंग–केनोइंग में हमने दिसंबर 2022 में भोपाल में पहला नेशनल खेला. कोई मेडल नहीं मिला. इसके बाद हमने चार-पांच नेशनल खेला लेकिन, मेडल नहीं आ रहे थे. डाइट के लिए पैसे नहीं हो पा रहे थे. फिर हमें पता चला कि भोपाल के खिलाड़ी हर बार जीतते हैं. वहां खेल का माहौल बहुत बेहतर है. हमने प्रयागराज से हटकर भोपाल जाने का फैसला किया.

नौकायान करतीं आंचल और भूमि. (Photo Credit; Bhoomi)

भोपाल जाने के माता-पिता को बड़ी मुश्किल से मनाया: सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने मां–बाप को भोपाल भेजने के लिए तैयार करना था. जब हमने पहली बार इस बात का जिक्र किया तो घर में टेंशन हो गई. मां और हमारे पापा तैयार नहीं हो रहे थे. उन्हें सबसे बड़ा डर बस्ती और नाते–रिश्तेदारी का था.

बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? यही सब ऊहापोह चल रही थी. हमने और हमारी बहन आंचल ने अपने मां–बाप को मनाया. इस बात का भरोसा दिलाया कि आपकी बेटियां कुछ ऐसा नहीं करेंगी, जिससे आपका सिर नीचे हो.

किसी तरह से मां और पिता मान गए. जब बस्ती वालों और हमारे बड़ा पिता जी को पता चला तो जैसे बवंडर आ गया हो. हमारे मां–बाप से लोगों ने बात करना बंद कर दिया. बिरादरी से एक तरह से बाहर कर दिया. गनीमत रही मां–बाप ने हम पर भरोसा किया. हमें जाने दिया और नतीजा सभी के सामने है.

मेडल जीतने वाली आंचल, भूमि और नंदिनी (बाएं से दाएं) (Photo Credit; ETV Bharat)

जो ताने मारते थे आज मिठाई बांट रहे: आंचल साेनकर कहती हैं, जो हमारे घर वालों को ताना मारा करते थे जब उनको पता चला कि हमने कियाकिंग में मेडल जीता है तो वही लोग घर बधाई देने आए. जो बोलते नहीं थे वही आज हमारे घर बधाई संदेश लेकर आ रहे हैं. मिठाइयां खिला रहे हैं.

इससे हमने जाना कि अपने सपनों को पाने के लिए कठिन परिश्रम करते रहो. परिस्थितियों के गुलाम कभी मत बनो. इस तरह के कमेंट और आलोचनाओं के शिकार मत बनो. अपनी राह पर चुपचाप मदमस्त हाथी की तरह चलते रहो. एक न एक दिन जो आज आपको ताने दे रहे हैं वही बधाई देने आएंगे. अगर आप तानों से परेशान होकर, संसाधनों के अभाव से हारकर अपने सपनों को छोड़ दोगे तो कभी सफल नहीं होगे.

भोपाल में 6 महीने की प्रैक्टिस से ही मिला मेडल: भूमि सोनकर कहती हैं, हम पिछले छह साल से नेशनल खेल रहे हैं, लेकिन मेडल कभी नहीं मिला. कुछ न कुछ गलतियां हो रही थीं. जीत के करीब जाकर हम हार जाते थे. भोपाल जाने के बाद 6 महीने की प्रैक्टिस में ही यह पहला मेडल जीता है. यह मेडल हमारे जीवन का टर्निंग प्वाइंट है. यह मेडल हमारे लिए लॉंचिंग पैड का काम करेगा. अब बस उड़ान बाकी है.

मलिन बस्ती में अपने माता-पिता के साथ आंचल और भूमि. (Photo Credit; ETV Bharat)

अब टारगेट ओलंपिक मेडल: यह मेडल हमारे लिए ऐसा ईंधन है, जिससे हम ओलंपिक तक का सफर पूरा करने का सपना पाल रहे हैं. हमारा सपना है कि हम भारत की जर्सी पहनें और देश का प्रतिनिधित्व करें. अभी तक ओलंपिक में कियाकिंग से कोई भी मेडल भारत नहीं जीत पाया है. हमारा सपना है कि हम दोनों बहनें कियाकिंग में भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आएं. अब हमारा सारा फोकस इसी पर केंद्रित हो गया है.

भूमि-आंचल के पिता राम बाबू सोनकर का कहना है कि मलिन बस्ती में माहौल बिल्कुल अलग होता है. हमने ठान लिया था कि इस माहौल से अपनी बच्चियों को बाहर निकालना है. हमें बच्चों को पढ़ाना–लिखाना है. हमने आलोचनाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया.

मलिन बस्ती में अपने झाेपड़ी के सामने मां और बहन-भाइयों के साथ नंदिनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

बस्ती में अब बदलाव आ रहा: भूमि ने बताया कि एक समय था जब हमारी बस्ती में लड़की का घर के बाहर जाना पाप माना जाता था. अब हमें आगे बढ़ते देख लोगों के अंदर बदलाव आ रहा है. मेडल जीतने के बाद हमारी बस्ती का माहौल एकदम अलग हो गया है. लोग कह रहे कि अब हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे–लिखाएंगे. यह बदलाव हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. हमारे प्रयास से हमारी बस्ती की बेटियां पढ़ने-लिखने लगें तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी.

नंदिनी की बस्ती में महिलाएं भी पीती हैं शराब: अलोपीगंज चुंगी की मलिन बस्ती की रहने वाली नंदिनी ने बताया कि मेरी कंडीशन बहुत खराब है. मैं चाहकर भी अपने अनुसार बहुत कुछ नहीं कर सकती. मेरे पिता का नाम सुंदर लाल है और वह ट्रॉली चलाते हैं. मां का नाम सरिता है और वह डलिया बनाती हैं.

बस्ती में वॉशरूम तक नहीं: मां–बाप दोनों अपनढ़ हैं. हम पांच भाई दो बहनें हैं. मैं दूसरे नंबर पर हूं. हमारी बस्ती में वॉशरूम नहीं हैं. पानी भी दूर से लेने जाना पड़ता है. यहां बच्चे नशाखोरी में चले जाते हैं. गाली–गलौज और झगड़ा यहां आम बात है.

चुंगी के पास स्थित कुम्हारन बस्ती में आंचल, भूमि और नंदिनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

हमें शुरुआत संस्था के बारे में पता चला तो हम अभिषेक शुक्ला से मिले. उन्होंने हमारी खेल के प्रति रुचि को जानते हुए हमारा एडमीशन महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज में करवाया. यहां हमने शुरुआत में रनिंग भी की, कुश्ती भी लड़ी और राज्य स्तर पर खेला पर कामयाबी नहीं मिली. हमने कई नेशनल खेले पर मेडल नहीं आ रहे थे. इसके बाद हमने प्रयागराज को छोड़कर भोपाल जाने का फैसला किया.

सीनियर खिलाड़ियों की गाइडेंस से निखरा खेल: हम वहां कमरा लेकर रहने लगे और पूल में प्रैक्टिस करने लगे. वहां हमारी मुलाकात नेशनल और इंटरनेशनल कियाकिंग के प्लेयर्स से हुई. उनका भी गाइडेंस मिला और हमारा खेल निखरता गया. उसी का नतीजा है कि हमने उदयपुर में अभी हाल ही में खेले गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चार स्पर्धाओं में मेडल जीते.

अपनी मां के साथ खुशी का इजहार करती नंदिनी. (Photo Credit; ETV Bharat)

आर्थिक तंगी ने रोड़े अटकाए पर हिम्मत नहीं हारी: नंदिनी बताती हैं कि यह राह हमारे लिए आसान नहीं थी. आर्थिक तंगी, बस्ती और घर वालों की संकुचित सोच ने हमारे रास्ते में कई बार रोड़े अटकाए. लेकिन, हमने अपना खेल जारी रखा. रोज विपरीत परिस्थितियों में 10 से 14 घंटे की प्रैक्टिस की और नतीजा सबके सामने है.

नंदिनी कहती हैं, अपनी बस्ती में मैं पहली ऐसी लड़की हूं जो शहर से बाहर निकली है. हमारी बस्ती में लड़कियों का बाहर निकलना अच्छा नहीं माना जाता. हमारी बस्ती में महिलाएं भी शराब पीती हैं. मेरे घर वाले भी बाहर जाने के लिए परमीशन नहीं दे रहे थे. मैं जब घर से बाहर निकली तो मेरे चाचा, मामा और सगे रिश्तेदारों ने विरोध किया. अब जब मैं मेडल जीतकर आई हूं तो मेरे घर वालों के साथ ही आस–पड़ोस और रिश्तेदारों का रवैया भी बदल रहा है.

शुरुआत संस्था के संस्थापक अभिषेक शुक्ला के साथ नंदिनी, भूमि और आंचल. (Photo Credit; ETV Bharat)

तीनों बेटियों के लिए द्रोणाचार्य बने अभिषेक शुक्ला: प्रयागराज की मलिन बस्तियों के बच्चों को निशुल्क कोचिंग देने वाले शुरुआत एनजीओ के संस्थापक अभिषेक शुक्ला नंदिनी, भूमि और आंचल के लिए द्रोणाचार्य की तरह हैं. उन्होंने न सिर्फ बच्चियों की हौसलाफजाई की, बल्कि हर संभव मदद की. खेलने की किट, फीस, भोपाल रहने का खर्च और पूल में कियाकिंग सीखने तक का खर्च उठाया. तीनों खिलाड़ियों को कभी हिम्मत नहीं हारने दी.

अभिषेक शुक्ला ने बताया कि इस तरह के बच्चों में प्रतिभा कूट–कूटकर भरी होती है, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा देने और निखारने की. हमने वही किया. जिसका पढ़ाई में रुझान देखा उसका बेस शुरुआत स्कूल में बनाया और बाद में अच्छे स्कूल में एडमीशन करा दिया. जिसका स्पोर्ट्स में रुझान देखा उसे खेल में दाखिला दिला दिया. नंदिनी, भूमि और आंचल ने साबित कर दिया है कि कमल तो हर जगह मौजूद हैं बस उनको निखरने देने का माहौल देने की जरूरत है.

