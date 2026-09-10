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प्रयागराज की 'सड़क वाली पाठशाला': जहां भीख और नशे का अंधकार छोड़ 250+ बच्चे लिख रहे हैं अपनी तकदीर!

नशे से बच्चों को बाहर निकाला : उन्होंने बताया, नशे की लत से बच्चों को दूर करने के की लंबी प्रक्रिया है, जिसमें काउंसलिंग और खेल-कूद का सहारा लिया गया. नशे के विकल्प के रूप में बच्चों को रचनात्मक और अच्छी गतिविधियों से जोड़ा गया, जिससे सकारात्मक परिणाम मिले. बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से भी शिक्षित किया जाता है. कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी यहां बनी लैब में बच्चों को दी जाती है.

बस्तियों का हाल देख दंग हो गया : अभिषेक शुक्ला ने बताया, जब बस्तियों में जाकर देखा, तो दंग रहा गया. कई ऐसी बच्चियां थीं जो कभी स्कूल नहीं गई थीं, कूड़ा बिनती थीं, नशा करती थीं और दूसरों के घरों में काम करती थीं. वहीं से इन बच्चों के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली और पांच बच्चों से इस संस्था की शुरुआत हुई. आज उनकी टीम लगभग 250 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा रही है.

पार्क में चलती है कक्षा : शुरुआत की क्लासेस कच्ची बस्ती में ही घरों के बाहर लगती थी. आज एक छोटे से पार्क में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही खेलकूद, आर्ट, म्यूजिक, डांस और आत्मरक्षा करना सिखाया जाता है. बच्चों को गुड टच व बैड टच की भी जानकारी दी जाती है. विभिन्न रचनात्मक वर्कशॉप्स के जरिए उनकी कलात्मकता को भी निखारा जाता है. यही वजह है कि आज यहां की बच्चियां खेलों में देश का नाम रोशन कर रही हैं और परीक्षाओं में 85 से 90 फीसदी तक अंक ला रही हैं.

संस्था से निकले बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे : अभिषेक ने बताया, इस प्रयास का सबसे खूबसूरत रंग खुशबू जैसी छात्राओं के रूप में निखरकर सामने आया. खुशबू, 10 साल पहले खुद एक बेहद तंगहाल स्थिति में इस संस्था से जुड़ी थीं, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं और खुद इस केंद्र में बच्चों को पढ़ाती हैं. समय का यह चक्रव्यूह ही इस संस्था की सबसे बड़ी सफलता है, यहां से निकले बच्चे आज खुद शिक्षक बनकर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं.

जन सहयोग से बच्चों को केंद्र तक लाया : लोगों को लगता था कि बच्चे पढ़-लिख लेंगे, तो घरों का चूल्हा कैसे जलेगा, क्योंकि ये बच्चे ही कूड़ा बिनकर या मजदूरी करके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे. कई बच्चे कम उम्र में ही नशे की खतरनाक लत के शिकार हो चुके थे. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. जन-सहयोग (Public Funding) के दम पर बच्चों को खेल-कूद और प्यार के जरिए केंद्र तक लाया.

राह नहीं थी आसान : अभिषेक बताते हैं, 16 सितंबर 2016 को मैंने अकेले ही स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. लगभग सवा साल तक हम लोगों ने ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे पर इन बच्चों को पढ़ाने का काम किया. 13 अक्टूबर 2017 को 'शुरुआत-एक ज्योति शिक्षा की. संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया. शुरुआत में राह बिल्कुल आसान नहीं थी. समाज और परिवारों के भीतर एक गहरा अविश्वास था.

बस्ती में बहुत से बच्चे नशा करते मिले : उसने बताया, मां नहीं है. पापा और छोटा भाई है. मैं ही घर संभालती हूं. अभी जो पैसे मिलेंगे, उसी से घर चलेगा. मुझे लगा खाने के लिए दिया है तो झूठ बोल रही है. मैंने कहा चलो, तुम्हारे घर चल के देखते हैं, कहां पर रहती हो और जो कह रही हो वह सच है या नहीं. बच्ची मुझे अपने घर ले गई. बस्ती में जाकर देखा तो बच्ची सच बोल रही थी. वहां पर बहुत सी बच्चियां थीं, जो नशा करती थीं, कुड़ा बिनती थीं. बस वहीं से लगा की क्यों न इन बच्चों के लिए कोई शुरुआत की जाए.

रेड लाइट से शुरू हुआ सफर : अभिषेक बताते हैं, 2016 में कोचिंग से वापस आते समय चूंगी चौराहे पर रेड लाइट थी. भीख मांगते हुए एक बच्ची पास आई, पहले तो उसे इग्नोर किया. मेरी शुरू से ही मानसिकता रही की बच्चों को भीख नहीं देनी है. मैंने उसे खाने के लिए कुछ दिया. पहले उसने खाने से मना किया बाद में ले लिया. मैंने उससे पूछा की तुम्हारे घर में कौन-कौन है.

एक बच्ची की हकीकत से हुई 'शुरुआत': अभिषेक बताते हैं, मैं मूलतः फूलपुर प्रयागराज का रहने वाला हूं. सोशल वर्क से मास्टर किया है. मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, पिता जी रेलवे में लोको पायलट पद से रिटायर हो चुके हैं. 2016 में यूपीएससी की की तैयारी करते हुए मैंने 5 बच्चों से पढ़ाना शुरू किया था और आज 250 से अधिक जरूरतमंद बच्चे प्रतिदिन निःशुल्क शिक्षित हो रहे. मेरी 20 से अधिक लोगों की टीम है. इसमें ज्यादातर छात्र हैं.

इस कहानी के सूत्रधार हैं अभिषेक शुक्ला. जिन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए खुद शुरुआत की, न कि सरकार या प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया. अपनी टीम के जरिये उन्होंने छोटी-छोटी कोशिशों से गरीब एवं स्लम्स में रहने वाले बच्चों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया. जो बच्चे कभी रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए भीख मांगते नजर आते थे, नशावृति और बाल अपराधों में जकड़े हुए थे, वे आज सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना करते हैं. किताबों में अपने सपनों के रंग भरते हैं.

'शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की' संस्था की एक छोटी सी मुहिम ने इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का ऐसा दीया जलाया है, जिसने न सिर्फ उनका आज संवारा है, बल्कि उनके कल को भी एक नया आसमान दे दिया है. पांच बच्चों से शुरू हुआ यह सफर आज सैकड़ों जिंदगियों को एक नई दिशा दे रहा है. खेलो इंडिया में तीन बच्चियों ने हिस्सा लेकर उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व किया. एक बच्ची ने कांस्य पदक जीता.

प्रयागराज : गाड़ी का शीशा नीचे होते ही जो हाथ चंद सिक्कों के लिए फैलते थे, आज वो हाथ ब्लैकबोर्ड पर चाक से अपनी किस्मत का ककहरा लिख रहे हैं. प्रयागराज की व्यस्त चुंगी क्रॉसिंग पर 10 साल पहले शुरू हुई एक छोटी सी बेचैनी आज 250 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी में उजाला बन चुकी है. यह कहानी 'शुरुआत' की है. एक ऐसी शुरुआत जिसने बच्चों के हाथों से सुलोचन (नशा) और भीख का कटोरा छीनकर, उन्हें किताबें और खेल के मैदान थमा दिए.

16 सितंबर 2016 से हुई थी शुरुआत. (Photo Credit; ETV Bharat)

बदलाव के लिए कर रहे काम : अभिषेक ने बताया, 'शुरुआत एक ज्योति शिक्षा की' संस्था एक बदलाव के लिए काम कर रही है. यह बदलाव है बच्चों को गरीबी के अंधकार से निकालकर शिक्षा की रोशनी में ले जाना. उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनका आने वाला कल सुरक्षित और उज्जवल हो इसके लिए उन्हें गरीब और मलिन बस्ती से निकालकर स्कूल का रास्ता दिखाना.

पहले लोग हंसते थे, आज विश्वास के साथ भेजते हैं : अभिषेक बताते हैं, शुरुआत संस्था आज शहर की वह संस्था है जहां गरीब बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों को विश्वास और एक उम्मीद के साथ भेजते हैं. लेकिन विश्वास और इस उम्मीद को कमाने में 10 साल का वक्त लगा. यह रास्ता आसान नहीं था. शुरू में मां-बाप बात सुनने को भी तैयार नहीं होते थे, वह हंसते थे और कहते थे कि सभी की तरह वह भी सिर्फ अपने प्रचार के लिए आए हैं.

फंड के लिए चलाया अभियान : अभिषेक बताते हैं, संस्थान के कार्यों को देखते हुए जब बहुत बच्चे पढ़ने आने लगे तो संभालना मुश्किल हो गया. टीम ने वहां के करीब 20 बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन 'शुरुआत' के युवा सब भी खुद पढ़ने वाले थे. ट्यूशन पढ़ा कर जितना मदद संभव थी उतनी की, लेकिन उसके बाद भी देखा कि काफी संख्या में बच्चे छूट रहे हैं, तो उन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए के अभियान चलाने की सोची.

प्रयागराज में दो साल में 14 का रेस्क्यू. (Photo Credit; ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर लोगों से किया निवेदन : ऐस में 'दीजिए एक बच्चे को शिक्षा, जिससे कोई बच्चा ना मांगे भिक्षा', कैम्पेन शुरू किया. सोशल मीडिया के जरिये सक्षम लोगों से निवेदन किया कि यदि हर व्यक्ति एक बच्चे की शिक्षा का खर्च जो हर महीने 350 रुपये आता है, उठा ले तो उन बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी. इस अभियान को लोगों ने काफी सराहा और आगे बढ़कर मदद की. शहर के युवा जो खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना कीमती समय निकालकर इन बच्चों के भविष्य को सुधारने में मदद कर रहे हैं.

'शुरुआत' का मकसद बच्चों को बेहतर इंसान बनाना : अभिषेक बताते हैं, टीम के अथक प्रयास से आधे से ज्यादा बच्चों ने भीख मांगना और नशा करना छोड़ दिया है, जो बचे हैं वे भी छोड़ने के कगार पर हैं. यह शुरुआत है, अभी भी स्लम एरिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है. इसलिए अभी यहां बहुत कुछ करना बाकी है. स्लम्स की बेटियां स्लम्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही हैं. 'शुरुआत' का मकसद केवल शिक्षा देना ही न होकर अच्छा इंसान बनाना भी है, ताकि वो अपने परिवार के साथ ही देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं.

संस्था से जुड़कर पढ़ और पढ़ा रहीं बच्चियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

10 साल के सफर में मिली नई पहचान : टीम की सदस्य खुशबू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की छात्रा हैं. खुशबू बताती हैं, 10 साल पहले संस्था से जुड़ी थी, तब कभी नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा जब वह खुद बच्चों को पढ़ाएंगी. शुरुआती दौर में उनकी खुद की पारिवारिक व आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, लेकिन 'शुरुआत' संस्था और वहां के शिक्षकों के सहयोग से आज वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं. आज जब बच्चों को पढ़ाती हूं, तो बहुत गर्व और ख़ुशी महसूस होती है. संस्था ने मेरी सोच को बदला और अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला दिया.

मुफ्त में मिल रही है सपनों को उड़ान : 10वीं पास छात्रा लाइबा ने बताया, पहले हमारी बस्ती में पढ़ाई-लिखाई का कोई माहौल नहीं था. जब मुझे पता चला कि यहां शाम 4 से 6 बजे तक मुफ्त में पढ़ाया जाता है, तो पढ़ने की रुचि जागी. यहां आने के बाद न केवल पढ़ाई करने का मौका मिला, बल्कि विभिन्न वर्कशॉप (जैसे डांसिंग और माय मेंटर प्रोग्राम) के जरिए नई-नई चीजें सीखने को मिलीं. यहां किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती. मेरा सपना IPS ऑफिसर बनना है.

बच्चों ने बोर्ड परीक्षा में किया कमाल. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक्टिंग का शौक और भविष्य के सपने : 10वीं पास छात्रा सिया को एक्टिंग का बहुत शौक है. घर पर अकेले में शीशे के सामने फिल्मों के गानों और दृश्यों की नकल करती हैं. बड़ी होकर एक्टर बनना चाहती हैं. सिया कहती हैं, शाम 4 से 6 बजे की क्लास में आने के बाद यहां का माहौल बहुत अच्छा लगा. यहां उन्हें ऐसी कई नई चीजें सीखने को मिलीं, जिनके बारे में उन्हें पहले बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी.

देश की सेवा करने का जज्बा : छात्रा बिंदु ने बताया, संस्था से जुड़ने से पहले वह अपनी बस्ती में रहती थीं और उन्हें पढ़ाई-लिखाई के महत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अभिषेक सर खुद उनकी बस्ती में आए और घर-घर जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए आमंत्रित किया. धीरे-धीरे मेरा मन पढ़ाई में लगने लगा और अब रोज संस्था में आकर पढ़ती हूं. देश की सेवा करने की इच्छा जताते हुए कहा कि मेरा सपना आर्मी (भारतीय सेना) में शामिल होने का है.

खाकी वर्दी पहनने की चाहत : छात्रा दामिनी बहुत छोटी बच्ची है. रोज यहां स्कूल (संस्था के केंद्र) में आकर पढ़ती है. दामिनी ने बताया, मुझे यहां पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज यहां आकर ए-बी-सी-डी (ABCD) सीखती हूं. दामिनी ने पूरी ए-बी-सी-डी सुनाकर अपनी सीख भी प्रदर्शित की. दामिनी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि मैं पुलिस की खाकी वर्दी पहनना चाहती हूं.

चुंगी क्रॉसिंग से 'खेलो इंडिया' : खेलो इंडिया में शुरुआत की तीन बच्चियां नंदनी, भूमि, आंचल ने क्याकिंग में हिस्सा लेकर उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व किया. नंदनी ने शानदार करते हुए कांस्य पदक जीतकर पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया.

जानिए क्या कहते हैं समाजशास्त्री-

सरकारी योजनाओं (जैसे 'बाल श्रमिक विद्या योजना') के बावजूद 'शुरुआत' जैसी जमीनी पहलों की जरूरत क्यों बनी हुई है? प्रशासन ऐसे मॉडल्स को सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता? इस सवाल पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. आशीष सक्सेना ने कहा, जब हम लोग बाल श्रम की बात करते हैं, तो यह एक समस्या तो ज़रूर है, लेकिन इसके कई सारे आयाम हैं.

बेसिकली यही है कि जैसे सरकार को भी ऐसे कुछ जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं. चाहे वो कोई सिविल सोसाइटी कर रहा है, कोई इंडिविजुअल कर रहा है या कोई सामाजिक संस्थान कर रही है, तो ऐसे ग्रुप्स को या ऐसे इंडिविजुअल्स को वह कॉन्टैक्ट करे या इंडिविजुअल उनको कॉन्टैक्ट करे, और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं. तो ज़ाहिर बात है सरकार के पास एक प्रायोजन तो होता ही है, प्लस कुछ फंडिंग भी है या कुछ प्रयास रहते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बाल श्रम जो है वो खत्म हो.

कहीं न कहीं एक इंटीग्रेशन की ज़रूरत है दोनों के बीच में. एक जो गैप है जो कह सकते हैं नासमझी की वजह से या जानकारी न होने की वजह से, तो इस जानकारी को अगर हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों को, तो हमें लगता है कि वह मॉडल और अच्छा और सक्सेसफुल हो सकता है.

यह एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें कि समाज से लिया और आप वापस समाज को देना चाहते हैं. खास करके कल्याण के संदर्भ में या उनके उत्थान के संदर्भ में. कई बार ऐसा देखा गया कि इन प्रयासों से, जैसे ज़िक्र भी हुआ, कि इनके द्वारा जो बच्चे पढ़-लिख गए, वह कल को एक बहुत अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत हुए.

सरकार की जो नीतियां हैं, उसको भी कहीं न कहीं सम्मिलित करते हुए वह अगर और लेके साथ में चलते हैं या उनको बच्चों को इंटीग्रेट कर देते हैं उनकी स्कीम्स के साथ, तो हमें लगता है कि यह चीज़ और पूर्ण हो सकती है. सरकार अगर उस चीज़ को लेती है, अपने ज़िम्मे में लेती है और ऐसा प्रयास करती है, तो हमें लगता है कि परिणाम और अच्छे हो सकते हैं.

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