माघ मेले तक बंद नहीं होगा प्रयागराज का शास्त्री पुल; ट्रैफिक पुलिस से नहीं मिली अनुमति, PWD को बदलना पड़ा फैसला

शास्त्री पुल को मरम्मत के लिए 3 से 28 नवंबर तक बंद करने का प्लान था, भीड़-जाम को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय.

प्रयागराज का शास्त्री पुल. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल (Shastri Bridge) की मरम्मत के लिए 3 से 28 नवंबर तक एक लेन बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. यह निर्णय माघ मेले की संभावित भीड़ और जाम को देखते हुए लिया गया है.

अब माघ मेला-2026 खत्म होने के बाद शास्त्री पुल की मरम्मत का कार्य होगा. फिलहाल पुल की एक लेने बंद न करने के फैसले से झूंसी और वाराणसी से आने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है. यह पुल पूर्वांचल के जिलों को भी प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है. रोजाना हजारों वाहन इससे गुजरते हैं.

लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से पुल के ज्वाइंट रिपेयरिंग का काम करने का निर्णय लिया गया था. कहा गया था कि शुरुआत में अलोपीबाग से झूंसी की ओर जाने वाली लेन को बंद किया जाएगा. काम पूरा होने के बाद दूसरी लेन पर मरम्मत शुरू होगी. इस दौरान पुल से केवल एक दिशा में ही आवागमन होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम लगने की आशंका थी.

डीसीपी यातायात नीरज पांडेय ने बताया कि तीन से 28 नवंबर 2025 के बीच शास्त्री पुल की एक लेन को बंद कर डामर डालकर रोड मरम्मत और ज्वाइंट रिपेयर के लिए लोक निर्माण विभाग ने अनुमति मांगी थी. आगे जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा जिसको देखते हुए विभाग ने यातायात का दबाव पुल पर बढ़ने की बात कही. बैठक के बाद इस फैसले को फिलहाल माघ मेले के संपन्न होने तक टाल दिया गया है.

पीडब्ल्यूडी खंड-तीन के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई थी लेकिन, यातायात पुलिस से अनुमति न मिलने के कारण इसे टाल दिया गया है.

ये भी पढ़ेंः सावधान, प्रयागराज के लोग! नवंबर में इस पुल की तरफ न जाएं, पूरे महीने सुबह से शाम तक यहां लगेगा लंबा जाम

