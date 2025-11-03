ETV Bharat / state

माघ मेले तक बंद नहीं होगा प्रयागराज का शास्त्री पुल; ट्रैफिक पुलिस से नहीं मिली अनुमति, PWD को बदलना पड़ा फैसला

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल (Shastri Bridge) की मरम्मत के लिए 3 से 28 नवंबर तक एक लेन बंद करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है. यह निर्णय माघ मेले की संभावित भीड़ और जाम को देखते हुए लिया गया है.

अब माघ मेला-2026 खत्म होने के बाद शास्त्री पुल की मरम्मत का कार्य होगा. फिलहाल पुल की एक लेने बंद न करने के फैसले से झूंसी और वाराणसी से आने वाले लाखों लोगों को राहत मिली है. यह पुल पूर्वांचल के जिलों को भी प्रयागराज से जोड़ने का काम करता है. रोजाना हजारों वाहन इससे गुजरते हैं.

लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से पुल के ज्वाइंट रिपेयरिंग का काम करने का निर्णय लिया गया था. कहा गया था कि शुरुआत में अलोपीबाग से झूंसी की ओर जाने वाली लेन को बंद किया जाएगा. काम पूरा होने के बाद दूसरी लेन पर मरम्मत शुरू होगी. इस दौरान पुल से केवल एक दिशा में ही आवागमन होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम लगने की आशंका थी.