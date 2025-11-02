ETV Bharat / state

जाम में जान गंवाने वाली गर्भवती सीमा के आखिरी शब्द; 'मैं बचूंगी नहीं, बच्चों-पति का ख्याल रखना', क्या हुआ था उस दिन?, पढ़िए Ground Report

'जीवनभर का दर्द दे गया जाम' : पति ने बताया कि जब कोई उपाय नहीं सूझा तो मैंने 102 नंबर पर फोन किया. वहां से जवाब मिला कि 2 घंटे का समय लग जाएगा. झूंसी थाने के पीछे खड़ी 102 एंबुलेंस से भी मदद मांगी तो उसने 5 हजार रुपये मांगे. कहा कि वह जल्दी पहुंचा देगा. पुलिस वालों से भी गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. कार में ही पत्नी के हाथ-पैर ठंडे हो चुके थे.

पति बोला- पुलिस से भी नहीं मिली मदद : सूर्यकांत ने बताया कि 'झूंसी थाने के पास भी लोगों से मिन्नतें कीं. कहा कि हमारे वाहन में मरीज है. उसकी हालत गंभीर है. अगर समय से इलाज न मिला तो वह मर जाएगी, इसके बावजूद कोई टस से मस नहीं हुआ. इस दौरान हमें कुछ पुलिसकर्मी भी दिखे, उनसे भी मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुनी. एक सिपाही बोला कि हम खुद पैदल चलकर आ रहे हैं. देख नहीं रहे हाे कितना जाम है. इसमें कोई क्या कर सकता है' .

सीमा दर्द से कराह रही थी. मैं चीखता रहा, लोगों से गाड़ी हटाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली. हम जाम में इस कदर फंसे थे कि असहाय होकर सीमा को तड़पता देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे.

एक किमी की दूरी तय करने में लग गए 2 घंटे : पति ने बताया कि 'परिवार के लोग घबरा गए. हम सीमा को लेकर स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय लेकर निकले थे. करीबी की कार में सीमा के अलावा बड़ी मां नीता भी थीं. झूंसी पुलिस चौकी से ही जाम मिलना शुरू हो गया. पत्नी ही हालत खराब हो रही थी. पुलिस चौकी से झूंसी थाने की एक किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे लग गए'.

यहां से फिर हम लोग सीमा को लेकर संगम हास्पिटल त्रिवेणीपुरम झूंसी पहुंचे. यहां 500 रुपये फीस जमा किया. 800 रुपये अल्ट्रासाउंड के भी दिए. इसके 30 मिनट बाद यहां से भी दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए बोल दिया गया.

तीन अस्पतालों ने दे दिया जवाब : सूर्यकांत ने बताया कि स्टाफ ने पत्नी को चेक किया. कहा कि बच्चे की धड़कन ठीक है. इसके बाद 29 अक्टूबर की सुबह 7 बजे सीमा को 2 इंजेक्शन लगाए गए. इसके बाद पत्नी की हालत खराब होने लगी. स्टाफ ने कहीं और लेकर जाने की बात कही. इसके बाद एक करीबी का वाहन मंगाकर आर्यन हास्पिटल पहुंचे. वहां भी जांच के बाद जवाब दे दिया गया.

इस पर हमारे परिवार ने स्टाफ से कहा कि सीमा की हालत ठीक नहीं लग रही है, एक बार बच्चे की धड़कन चेक कर लें.

सीमा को स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा परिवार : पति ने बताया कि बड़ी मां, भाई के साथ हम सीमा को लेकर कोटवा एट बनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. वहां नर्सिंग स्टाफ सो रहा था. जगाया तो दोनों नर्स ने पत्नी को देखा, इसके बाद कहा कि अभी प्रसव में समय है. वहां पत्नी को भर्ती कर लिया गया था. इसके बाद सुबह 5 बजे के करीब एक और महिला अस्पताल में दिखाने पहुंची.

घर में आने वाला था नया मेहमान : सूर्यकांत गौतम ने बताया कि मेरे पिता राम मूरत खेती करते हैं. बड़े पिता लालजी गौतम गांव के प्रधान रह चुके हैं. बड़ी मां नीता इसी गांव में आशा वर्कर हैं. मेरे परिवार में एक बेटा प्रिंस (5 साल) और एक बेटी सीरत (3 साल) हैं. पत्नी सीमा (30) गर्भवती थी. घर में नया मेहमान आने वाला था. परिवार के लोग इसे लेकर काफी खुश थे. 28 अक्टूबर को पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई.

सवाल पूछते ही फफक पड़ा पति : ग्रामीणों के बताए रास्ते पर टीम आगे बढ़ी तो एक पक्के मकान के आगे बैठीं कई महिलाएं रो रहीं थीं. पास में कुर्सी पर एक शख्स मायूस बैठा था. आसपास के लोगों ने बताया कि यही सीमा के पति सूर्यकांत गौतम ‘चंदन’ हैं. टीम ने सूर्यकांत से घटना के बारे में पूछा. सवाल पूछते ही वह फफक पड़े. टीम ने उन्हें दिलासा दिया. इसके कुछ देर बाद उन्होंने फिर से बातचीत शुरू की.

घटना से गांव के लोग भी गमगीन : टीम गांव में दाखिल हुई तो हर गली और नुक्कड़ पर बस सीमा की ही चर्चा थी. गांव के लोगों ने बताया कि यहां बीमारी समेत अन्य वजहों से लोगों की मौतें होती रहीं हैं लेकिन जाम की वजह से हुई इस मौत ने लोगों को झकझोर दिया है. कुछ कहते नहीं बनता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई. खुशियों से पहले ही सूर्यकांत के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

ईटीवी भारत की टीम बहादुरपुर ब्लॉक के बनी गांव में पहुंची तो सूर्यकांत गौतम 'चंदन' के घर के बाहर मौजूद हर शख्स दुखी नजर आया. कुर्सियों पर बैठे कुछ रिश्तेदार जाम को कोस रहे थे. उनका कहना था कि उस दिन शास्त्री पुल पर जाम न लगता तो सीमा और उसका बच्चा दोनों आज जिंदा होते. टीम ने सीमा के पति और बड़ी मां से घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली. पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट...

प्रयागराज : शहर से 22 किमी दूर बनी गांव के एक परिवार में मातम का मंजर है. यहां हर चेहरे पर उदासी और जुबां पर अजीब सी खामोशी है. सीमा का जिक्र आते ही घर के लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है. बिन मां के बच्चे कैसे पलेंगे?, अब उनका क्या होगा? ये सवाल सभी के दिलों में टीस पैदा कर रहे हैं.

शव घर पहुंचाने के लिए मांगे 2 हजार : इसके बाद मैं एबुंलेस वाले से बातचीत कर ही रहा था कि पता चला कि सीमा के हाथ–पैर ठंडे हो चुके हैं. भागकर उसके पास पहुंचे तो उसका मुंह खुला था. पीछे–पीछे एंबुलेंस का स्टाफ भी पहुंचा. नब्ज पकड़कर देखा. बताया कि अब इनकी (सीमा) मौत हो चुकी है. इसके बाद कहा कि अब 2 हजार रुपये दे दो तुम्हारे घर जल्दी शव को पहुंचा देंगे. हमने कहा कि अरे अब तो जान ही चली गई तो अब तुम क्या पहुंचाओगे.

सीमा की मौत से गांव के लोग भी दुखी. (Photo Credit; ETV Bharat)

'अब मेरे बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा' : सूर्यकांत ने बताया कि यह जाम परिवार को जीवन भर का दर्द दे गया. मेरा तो घर संसार उजड़ गया. सीमा बहुत अच्छी पत्नी थी. वह अच्छी मां भी थी. सबका ख्याल रखती थी. अब मेरे मासूम बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा?. मैं उन्हें घर में छोड़कर काम पर कैसे जाऊंगा. सूर्यकांत ने बताया कि सीएचसी पर हमें कई घंटे तक फंसाए रखा. पहले बता देते तो हम समय रहते सीमा को किसी और अस्पताल में लेकर चले गए होते. मेडिकल कॉलेज ले गए होते. दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हमें मुआवजा मिलना चाहिए.

नीता बोलीं- सीमा ने पानी मांगा, फिर थम गईं सांसें : नीता ने बताया कि हम बहू सीमा के साथ कार में मौजूद थे. जाम से हम सब बेहाल थे. सीमा कह रही थी कि मां अब हमसे दर्द सहा नहीं जाता. मेरी सांसें थम रहीं हैं. अब मेरी आशा छोड़ दीजिए. अब मैं बच नहीं पाऊंगी. मेरे पति और बच्चों का ख्याल रखना. इसके बाद बहू ने पानी मांगा. इसके कुछ ही देर बाद उसकी सांसें उखड़ने लगीं.

धड़कन तेज हुई, इसके बाद देखते ही देखते उसकी सांसें थम गईं. मेरी आंखों के सामने तड़प-तड़प कर बहू की मौत हो गई. मैं जीवनभर इस घटना को नहीं भूलूंगी. अगर जाम न होता तो मेरी बहू की जान बच जाती.

पुलिस ने क्यों नहीं हटवाईं गाड़ियां ? : सूर्यकांत ने बताया कि लोगों ने बताया कि शास्त्री पुल पर जाम हादसे की वजह से लगा था. दो वाहनों में टक्कर हुई थी. दोनों गाड़ियां रोड पर ही थीं. अगर ऐसा था तो पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्यों नहीं हटवाया. जाम खुलवाने के लिए यातायात पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं दिख रही थी. जो जहां खड़ा था, वह वहीं खड़ा रह गया.

सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जाम लगा रहा. स्कूली बच्चे, दफ्तर जाने वाले, वकील, सब जाम में फंसे रहे.



डीसीपी ट्रैफिक बोले- गर्भवती के जाम में फंसने की जानकारी नहीं मिली : डीसीपी ट्रैफिक नीरज कुमार पांडेय ने ईटीवी भारत को बताया कि गर्भवती के जाम में फंसने की हमें जानकारी नहीं हो पाई. अगर कहीं से भी सूचना हो जाती तो यातायात विभाग का पूरा प्रयास रहता कि उसे जाम ने निकालकर इलाज मुहैया कराया जाए. गर्भवती अपने निजी वाहन में थीं. जाम डेढ़ घंटे में खुलवा लिया गया था, लेकिन यातायात सामान्य होने में 3 से 4 घंटे का वक्त लग गया.

मासूम सीरत पूछ रही-मां कहां गई, कब आएगी? : सूर्यकांत ने बताया कि बेटी सीरत बार-बार पूछ रही है कि मां कहां गई है? कब आएगी?. मुझे उसके पास जाना है. ईटीवी भारत की टीम के सामने सूर्यकांत के दोनों बच्चे घटना से अंजान होकर खेल रहे थे. सीरत जैसे ही पिता से मां के बारे में पूछती, वहां मौजूद सभी लोग रोने लगते थे. बेटा प्रिंस भी पिता से पूछ रहा था कि सब लोग क्यों रो रहे हैं?.

जाम में फंसे तो इन बातों का रखें ध्यान. (Graphics Credit; ETV Bharat)

जाम में फंस जाएं तो अपनाएं ये तरीका : प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में जाम अब रोजमर्रा की समस्या बन गई है. जाम कोई मरीज फंस गया हो तो सबसे पहले 108 या 112 पर फोन करें. 108 नंबर एंबुलेंस सेवा के लिए है, जबकि 112 पर पुलिस और मेडिकल दोनों से मदद मिल सकती है. कॉल करते समय अपनी लोकेशन और मरीज की हालत साफ-साफ बताएं. अगर आसपास सरकारी या प्राइवेट एंबुलेंस दिखे तो उनसे सीधे संपर्क भी किया जा सकता है.

सोशल मीडिया का भी ले सकते हैं सहारा : अगर चार पहिया गाड़ी फंस गई हो और मरीज की हालत नाजुक हो तो बाइक या ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचने की कोशिश की जा सकती है. कई बार यह एंबुलेंस से तेज उपाय साबित होता है. आसपास के लोगों से विनम्रता से कहें कि रास्ता दें, ‘कार में मरीज है, मेडिकल इमरजेंसी है’. सोशल मीडिया भी इस समय मददगार साबित हो सकता है. ट्वीटर (X) या फेसबुक पर Prayagraj Traffic Police को टैग कर जानकारी दी जाए तो कंट्रोल रूम लोकेशन ट्रैक कर सहायता भेज देता है.

आपात स्थिति के लिए गाड़ी में हमेशा फर्स्ट एड किट, पानी की बोतल, कुछ सामान्य दवाएं और मरीज के जरूरी कागज रखें. अगर गर्भवती या बुजुर्ग के साथ सफर कर रहे हैं तो अस्पताल और डॉक्टर का नंबर पहले से अपने फोन में सेव रखें.

जाम में फंसे तो इन नंबरों पर करें कॉल. (Graphics Credit; ETV Bharat)

इमरजेंसी में ट्रैफिक पुलिस करती है मदद : डीसीपी ट्रैफिक नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि अगर आप जाम में फंस जाएं तो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करना भी जरूरी है. प्रयागराज में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454401201 जारी किया गया है. कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2641577 और 0532-2641578 पर भी मदद ली जा सकती है. पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में ट्रैफिक डायवर्ट कर तुरंत रास्ता खाली कराती है. ऐसे ही सभी शहरों के ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, जिनपर कॉल कर मदद ली जा सकती है.

आपातकाल में इन नंबरों पर करें कॉल : गर्भवती व नवजात के लिए एंबुलेंस (102), पुलिस व आपातकालीन सेवा (112), ट्रैफिक हेल्पलाइन (9454401201), कंट्रोल रूम (0532-2641577), (0532-2641578) पर कॉल कर सकते हैं.

जाम की वजह से जा चुकी है कई लोगों की जान. (Graphics Credit; ETV Bharat)

जाम में फंसकर पहले भी हो चुकी हैं मौतें : हमीरपुर में साल 2024 में अप्रैल महीने में ललपुरा थाना क्षेत्र के बजेहटा मोड़ के पास बेकाबू लोडर की टक्कर से बाइक सवार देवर-भाभी की मौके पर मौत हो गई थी. हबजेहटा गांव निवासी रोहित साहू (24) अपनी भाभी रीति साहू (25) के साथ 8 माह के बीमार भतीजे रिहाल को दिखाने हमीरपुर आया था. शाम को लौटते समय राठ स्टेट हाईवे पर मोड़ के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी तेज थी कि रोहित और रीति उछलकर झाड़ियों में जा गिरे थे. दोनों ने ही घटनास्थल पर दम तोड़ दिया था. रिहाल गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे अस्पताल लेकर जा रहे थे पर बेतवा नदी के पुल पर भीषण जाम के चलते एंबुलेंस एक घंटे तक फंसी रही. इस बीच मासूम की मौत हो गई थी.

प्रयागराज के कोरांव भोगन मोहल्ले के पास 19 फरवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान बाइक की टक्कर से चंद्रकांत सिंह (29) की मौत हो गई थी. वह बिल्डिंग मैटेरियल की दुकान चलाता था. चंद्रकांत अपने घर के बाहर खड़ा था. तभी तेज रफ्तार बाइक ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वह गंंभीर रूप से घायल हो गया था. परिजन उसे लेकर प्रयागराज निकले, लेकिन लंबे जाम में फंस गए. किसी तरह से बाद में परिजन उसे लेकर ट्रामा सेंटर मिर्जापुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था.

प्रयागराज में हैं इतने अस्पताल : जनपद की कुल आबादी 70 लाख के ऊपर है. जिले में स्वरूप रानी नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के अलावा 4 और सरकारी अस्पताल हैं. 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी अगर मिला लिया जाए तो यह संख्या कुल 25 हो जाती है. शहर में छोटे-बड़े कुल रजिस्टर्ड अस्पतालों की संख्या 150 से ऊपर है. 108 सेवा के तहत कुल 76 एंबुलेंस चलती हैं.

अक्सर जाम से जूझता है प्रयागराज. (Graphics Credit; ETV Bharat)

शहर में क्यों लगता है जाम ? : शहर तीन तरफ से नदियों से घिरा है. बाहर जाने के लिए पुलों का इस्तेमाल करना पड़ता है. प्रयागराज शहर यमुना और गंगा के बीच बसा है, इसलिए आने-जाने के लिए कुछ गिने-चुने पुलों पर ही निर्भरता है. वाराणसी, जौनपुर जाने के लिए शास्त्री पुल, लखनऊ, प्रतापगढ़ जाने के लिए फाफामऊ पुल ही विकल्प हैं. नैनी होकर मिर्जापुर, रीवा जाने के लिए यमुना पुल होकर जाना होता है.

इनमें से किसी एक पर मरम्मत कार्य शुरू होते ही या हादसा हो जाए तो शहर जाम हो जाता है. इसके अलावा सिविल लाइंस, कटरा, चौक, झूंसी और नैनी जैसे इलाकों में फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण ने सड़क की चौड़ाई आधी कर दी है. दुकानदारों की पार्किंग और ठेलों की वजह से गाड़ियां फंस जाती हैं और जाम लग जाता है.

जाम की एक और बड़ी वजह यह भी : शहर में हजारों ई-रिक्शा और ऑटो बिना निर्धारित स्टैंड या रूट के चलते हैं. यह जगह-जगह रोककर सवारियां भरते हैं, जिससे ट्रैफिक की गति रुक जाती है. इसके अलावा पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच तालमेल की कमी है. कई बार सड़कों की खोदाई और मरम्मत बिना वैकल्पिक रूट बनाए शुरू हो जाती है. इससे जाम लग जाता है. कुंभ, माघ मेले, धार्मिक जुलूस, परीक्षाएं, त्यौहारी भीड़ के कारण भी जाम लगता है.

यह भी पढ़ें : जाम ने ली 8 माह के बच्चे की जान; हमीरपुर के हादसे में हो गया था घायल, मां-चाचा की भी मौत

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में गर्भवती की तड़पकर मौत, चार घंटे शास्त्री पुल पर जाम में फंसी रही, पति बोला- मैं बेबस था