सावधान, प्रयागराज के लोग! नवंबर में इस पुल की तरफ न जाएं, पूरे महीने सुबह से शाम तक यहां लगेगा लंबा जाम
प्रयागराज के शास्त्री पुल की एक लेन को बंद करके ज्वाइंट रिपेयर किए जाएंगी. ऐसे में पुल से केवल एक दिशा में ही आवागमन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 1:36 PM IST
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल (Shastri Bridge) पर 3 से 28 नवंबर तक तगड़ा जाम लगने की संभावना है. इसका कारण यहां पर होने वाला मरम्मत कार्य है, जिसके चलते पुल की एक लेन बंद रहेगी. लोक निर्माण विभाग (PWD) पुल के ज्वाइंट रिपेयरिंग का काम करेगी.
शुरुआत में अलोपीबाग से झूंसी की ओर जाने वाली लेन को बंद किया जाएगा. काम पूरा होने के बाद दूसरी लेन पर मरम्मत शुरू होगी. इस दौरान पुल से केवल एक दिशा में ही आवागमन होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम लगने की आशंका है.
डीसीपी यातायात नीरज पांडेय ने बताया कि 3 से 28 नवंबर 2025 के बीच शास्त्री पुल की एक लेन को बंद कर ज्वाइंट रिपेयर के लिए लोक निर्माण विभाग ने अनुमति मांगी थी. जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा, जिसको देखते हुए विभाग ने यातायात का दबाव पुल पर बढ़ने से पहले मरम्मत करने की बात कही.
इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग को मरम्मत की अनुमति दी गई. इस दौरान सावन माह की तरह ही डायवर्जन लागू किया जाएगा. पहले एक लेन को बंद कर उसका रिपेयर वर्क पूरा किया जाएगा. एक लेन से वाहन प्रयागराज–वाराणसी हाईवे पर शास्त्री पुल से होकर गुजरेंगे.
मरम्मत हो जाने पर दूसरी लेन को बंद किया जाएगा. जाम की समस्या से निपटने के लिए शास्त्री पुल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि स्कूल–कॉलेज जाने वाले बच्चों, अधिवक्ताओं, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.
पीडब्ल्यूडी खंड तीन के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई है. यातायात पुलिस से अनुमति मिल चुकी है और सावन माह की तरह डायवर्जन व्यवस्था लागू की जाएगी.
शास्त्री पुल पर जाम से गई थी गर्भवती महिला की जान: 28 अक्टूबर, मंगलवार की दोपहर शास्त्री पुल पर भीषण जाम के कारण बनी गांव की रहने वाली गर्भवती सीमा की मौत हो गई थी. प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका.
इस घटना के बाद पुल पर यातायात व्यवस्था पर सवाल उठे थे. अब मरम्मत कार्य शुरू होने के साथ ट्रैफिक पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि दोबारा ऐसी स्थिति न बनने पाए. सावन माह में डायवर्जन लागू होने पर भी यहां लंबा जाम झेलना पड़ता है.
फाफामऊ पुल पर सितंबर में हुआ था मरम्मत कार्य: शास्त्री पुल से पहले फाफामऊ पुल की मरम्मत का कार्य 10 से 24 सितंबर 2025 तक चला था. उस दौरान पीडब्ल्यूडी की टीम ने पुल के दोनों ओर के जोड़ों (expansion joints) और डामर की ऊपरी परत को बदला था. मरम्मत के चलते फाफामऊ पुल पर केवल दो पहिया वाहनों को अनुमति दी गई थी. हल्के और भारी वाहन पूरी तरह से बंद थे. इससे लंबा जाम लगता था.
फाफामऊ से शहर की ओर आने वाले वाहनों को झूंसी से सहसों होते हुए लखनऊ और प्रतापगढ़ की ओर गुजारा जाता था. इससे रोडवेज का किराया भी 39 रुपए बढ़ गया था और लोगों को करीब 26 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ रहा था. इस दौरान लंबा जाम शहरियों को झेलना पड़ता था.
