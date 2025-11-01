ETV Bharat / state

सावधान, प्रयागराज के लोग! नवंबर में इस पुल की तरफ न जाएं, पूरे महीने सुबह से शाम तक यहां लगेगा लंबा जाम

प्रयागराज के शास्त्री पुल का फाइल फोटो. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में गंगा नदी पर बने शास्त्री पुल (Shastri Bridge) पर 3 से 28 नवंबर तक तगड़ा जाम लगने की संभावना है. इसका कारण यहां पर होने वाला मरम्मत कार्य है, जिसके चलते पुल की एक लेन बंद रहेगी. लोक निर्माण विभाग (PWD) पुल के ज्वाइंट रिपेयरिंग का काम करेगी. शुरुआत में अलोपीबाग से झूंसी की ओर जाने वाली लेन को बंद किया जाएगा. काम पूरा होने के बाद दूसरी लेन पर मरम्मत शुरू होगी. इस दौरान पुल से केवल एक दिशा में ही आवागमन होगा, जिससे ट्रैफिक दबाव और जाम लगने की आशंका है. डीसीपी यातायात नीरज पांडेय ने बताया कि 3 से 28 नवंबर 2025 के बीच शास्त्री पुल की एक लेन को बंद कर ज्वाइंट रिपेयर के लिए लोक निर्माण विभाग ने अनुमति मांगी थी. जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा, जिसको देखते हुए विभाग ने यातायात का दबाव पुल पर बढ़ने से पहले मरम्मत करने की बात कही. इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग को मरम्मत की अनुमति दी गई. इस दौरान सावन माह की तरह ही डायवर्जन लागू किया जाएगा. पहले एक लेन को बंद कर उसका रिपेयर वर्क पूरा किया जाएगा. एक लेन से वाहन प्रयागराज–वाराणसी हाईवे पर शास्त्री पुल से होकर गुजरेंगे. मरम्मत हो जाने पर दूसरी लेन को बंद किया जाएगा. जाम की समस्या से निपटने के लिए शास्त्री पुल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि स्कूल–कॉलेज जाने वाले बच्चों, अधिवक्ताओं, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. पीडब्ल्यूडी खंड तीन के अधिशासी अभियंता नवीन कुमार ने बताया कि मरम्मत कार्य की तैयारी पूरी कर ली गई है. यातायात पुलिस से अनुमति मिल चुकी है और सावन माह की तरह डायवर्जन व्यवस्था लागू की जाएगी.