प्रयागराज शंकराचार्य विवाद, अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस का समर्थन, 2 घंटे का उपवास रखा

खटीमा: मौनी अमावस्या को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की अभद्रता अब राजनीतिक रंग लेने लगी है. कांग्रेस ने इस प्रकरण को लपक कर भाजपा शासित प्रदेश में हुए इस प्रकरण को हिंदू धर्म का अपमान बताया है. वहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदेशभर में मौन उपवास रखा है.

उधम सिंह नगर के खटीमा मुख्य चौक के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दो घंटे का मौन रख अपना विरोध दर्ज कराया. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस द्वारा हिंदू धर्म के ध्वज वाहक शंकराचार्य के अपमान को हिंदू धर्म का अपमान बताया. साथ ही इस घटना को हिंदू धर्म को शर्मशार करने वाला कृत्य बता भाजपा सरकार पर निशाना साधा.

अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस समर्थन (ETV Bharat)

हिंदू धर्म के अपमान से आक्रोशित हो खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक के समीप स्थित शनि मंदिर प्रांगण में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दो घंटे का मौन रख अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं, हिंदू धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार के राज में हिंदू धर्म के ध्वज वाहक शंकराचार्य के अपमान को शर्मशार करने वाला बताया है.