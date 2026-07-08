ETV Bharat / state

प्रयागराज में रोजगार मेला, 302 युवाओं को हाथों-हाथ मिले ऑफर लेटर

प्रयागराज: क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज के परिसर में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया. मेले में रोजगार की तलाश में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भाग लिया. इस दौरान 302 योग्य युवाओं का चयन किया गया. कंपनियों ने हाथों-हाथ उन्हें नियुक्ति पत्र थमा दिया.



कंपनियों ने परखी प्रतिभा: रोजगार मेले की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई. इस मेले को लेकर स्थानीय और आस-पास के युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. दिनभर चली चयन प्रक्रिया के दौरान कुल 657 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई. मेले में आईं निजी क्षेत्र की विभिन्न नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार (इंटरव्यू) के माध्यम से अभ्यर्थियों की योग्यता को परखा. मौके पर ही 302 अभ्यर्थियों के चयन की घोषणा की गई.



अधिकारियों ने बढ़ाया युवाओं का हौसला: इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक निदेशक (सेवायोजन) राजीव कुमार यादव ने चयनित युवाओं को बधाई दी. उन्होंने वहां मौजूद सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि असफलता से निराश होने के बजाय युवाओं को निरंतर अपने कौशल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस मौके पर रोजगार मेला अधिकारी प्रशांत, मेला पटल प्रभारी मारूफ अहमद सहित सेवायोजन कार्यालय के कई अधिकारी मौजूद रहे. कई कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे.







ये भी पढ़ें: बनारसियों को बड़ी सौगात: काशी विश्वनाथ धाम में अब विशेष गेट से मिलेगा प्रवेश, सुबह से रात तक सीधे एंट्री