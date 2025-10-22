ETV Bharat / state

प्रयागराज में जगुआर से 8 लोगों को रौंदने के आरोपी रईसजादे को पुलिस ने भेजा जेल, हादसे में गई थी एक की जान

प्रयागराज : हाईस्पीड जगुआर कार से आठ राहगीरों को रौंदने के आरोपी रईसजादे रचित मध्यान को पुलिस ने मंगलवार रात लखनऊ के एक निजी अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे विशेष कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया. हादसे में एक इलेक्ट्रीशियन की मौके पर मौत हो गई थी.



डीसीपी सिटी मनीष सांडिल्य के अनुसार 19 अक्टूबर की शाम एक बेकाबू जगुआर कार चालक ने 8 लोगों को रौंद दिया था. हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. बाकी को मामूली चोटें आई थीं. सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ में कार चालक की पहचान रचित मध्यान के रूप में हुई थी.



दुर्घटना में रचित मध्यान भी घायल हुआ था. पुलिस पहले उसे काल्विन अस्पताल ले गई. जहां से एसआरएन अस्पताल भेजा गया. जहां से डॉक्टरों की सलाह पर लखनऊ के बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था. आरोपी पर गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया.





डीसीपी सिटी मनीष सांडिल्य ने बताया कि रचित मध्यान की बेकाबू कार की चपेट में आकर इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल (55) की मौत हो गई थी. दुर्घटना के बाद जगुआर कार चालक रचित मध्यान भी घायल हो गया था. वह कार में ही पड़ा मिला था. दुर्घटनास्थल पर नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की थी. हालांकि पुलिस टीम ने सूझबूझ से रचित मध्यान को वहां से निकालने में सफल रही. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां से गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है.