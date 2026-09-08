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रसोई गैस बुकिंग में राहत; गांवों में अब 45 नहीं, 25 दिन में मिलेगा दूसरा सिलिंडर

प्रयागराज : रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के बीच सिलिंडर बुकिंग के अंतर को समाप्त करते हुए एक समान नियम लागू कर दिया है. अब गांव के उपभोक्ता भी शहर की तरह 25 दिन के अंतराल पर दूसरा गैस सिलिंडर बुक करा सकेंगे. अभी तक ग्रामीण इलाकों के उपभोक्ताओं को दोबारा बुकिंग के लिए 45 दिन का लंबा इंतजार करना पड़ रहा था.



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 7 सितंबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत प्रमुख तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशकों को पत्र भेजा गया है. पत्र के अनुसार अब देश के सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए दो सिलिंडरों की बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिन का अंतर तय किया गया है. तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस नए नियम को तुरंत प्रभाव से लागू करें.





बता दें, फरवरी 2026 में मध्य पूर्व में तनाव और संघर्ष छिड़ने के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो गई थी. मांग नियंत्रित करने और जमाखोरी रोकने के लिए मंत्रालय ने 12 मार्च को अस्थायी व्यवस्था (शहरों में दोबारा बुकिंग के लिए 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन) लागू की थी.





पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार मौजूदा समय में एलपीजी की आपूर्ति स्थिति सामान्य हो चुकी है. पहले जो सिलिंडरों की पेंडेंसी या बैकलॉग चल रहा था, उसमें भारी कमी आई है. सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद उप सचिव मोहित कुमार अग्रवाल की ओर से यह आदेश सभी तेल कंपनियों को कार्यान्वयन के लिए भेज दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्र के उन बड़े परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जिनका सिलिंडर 45 दिन से पहले खत्म हो जाता था.