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प्रयागराज में मानसून ने पहुंचाई राहत, खुले में रखे ट्रांसफार्मरों और लटके तारों से निजात नहीं

मुख्य अभियंता (वितरण) राजेश कुमार का दावा मामलों का तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है. उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं.

प्रयागराज में बिजली समस्या बरकरार.
प्रयागराज में बिजली समस्या बरकरार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 12:50 PM IST

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प्रयागराज : मानसून ने प्रयागराज में दस्तक दे दी है. इससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है. हालांकि बिजली से संबंधित समस्याएं जस की तस हैं. शहर के कई इलाकों में बिजली विभाग की लापरवाही दिखाई रही है. शहर के रिहायशी इलाकों और मुख्य सड़कों पर बिना फेंसिंग के खुले में ट्रांसफार्मर रखे हैं. कई इलाकों में बिजली के तार काफी नीचे तक लटक रहे हैं. इस ओर से बिजली विभाग की कई राहगीरों और स्थानीय निवासियों के लिए मौत का सबब बन चुकी है. बारिश के दिनों में यह अव्यवस्था खतरा बढ़ी देती है.

जानकारी देते मुख्य अभियंता (वितरण) राजेश कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

मुख्य अभियंता (वितरण) इंजीनियर राजेश कुमार ने बताया कि मानसून सीजन शुरू होने से पहले ही विभाग ने स्वत: संज्ञान लेकर शहर के तमाम इलाकों में ढीले तारों को कसाया, नए खंभे लगाए और जर्जर तार भी बदले. कई बाज़ारों और गलियों में रखे ट्रांसफार्मरों को सुरक्षा जाली से घेर दिया गया है. जर्जर पोल और ढीले तारों को ठीक कराने से संबंधित शिकायतों पर तत्काल एक्शन लिया जाता है. जहां भी कमी या शिकायतें हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. लोग बिजली विभाग के टोल-फ्री नंबर 1912 या स्थानीय बिजलीघर के कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.


मुख्य अभियंता का कहना है कि बरसात के दिनों में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में इजाफा हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें. बारिश के दौरान लोगों को बिजली के खंभों, स्टे-वायर और ट्रांसफार्मर से दूरी बनाए रखनी चाहिए. जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचें और खंभों के आसपास मवेशियों को बांधने की गलती न करें.

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