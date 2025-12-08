ETV Bharat / state

प्रयागराज में अतीक अहमद से कनेक्शन का हवाला देकर 15 लाख की वसूली, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

प्रयागराज में धोखाधड़ी और धमकी का मामला, अतीक अहमद के करीबी के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी ( प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat) )

प्रयागराज: बमरौली के लाल बिहारा निवासी मोहम्मद मियां उर्फ शेरू से रिश्तेदारों ने ही 15 लाख रुपये ऐंठ लिए. शेरू का आरोप है कि उसके पास एसटीएफ के नाम का फर्जी नोटिस भेजा गया, जिसमें उसे माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया गया. रिश्तेदार दंपति ने एनकाउंटर कराने की धमकी दी और उससे पैसे ले लिए. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद पूरामुफ्ती थाने में FIR दर्ज हुई.

ये था पूरा मामला: मोहम्मद मियां ने बताया कि 19 जून को एक अनजान नंबर से व्हॉट्सप पर मैसेज आया, जिसमें एसटीएफ के नाम का नोटिस था. नोटिस की सत्यता जानने की कोशिश की तो रिश्तेदार लूसी सिद्दीकी ने उन्हें अपने घर बुलाया और बाहर संपर्क न करने के लिए दबाव बनाया. उसने दावा किया कि उसकी पहुंच STF तक है और मामले को निपटा सकती है.

पीड़ित के मुताबिक, लूसी और उसके पति जफर नईम ने केस से नाम हटाने का झांसा देकर 25 लाख रुपये की मांग की. उसके बाद धमकी दी कि बात बाहर निकली, तो उसे अतीक अहमद का साथी बताकर एनकाउंटर करा दिया जाएगा और उनका घर भी गिरवा दिया जाएगा. डर के मारे पीड़ित ने 15 लाख रुपये दे दिए. फिर उन्हें आश्वासन दिया गया कि सभी के नाम नोटिस से हटा दिए जाएंगे.