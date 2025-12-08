ETV Bharat / state

प्रयागराज में अतीक अहमद से कनेक्शन का हवाला देकर 15 लाख की वसूली, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

पीड़ित से की 25 लाख रुपये की डिमांड, एनकाउंटर और घर गिरवा देने की धमकी भी दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
प्रयागराज में धोखाधड़ी और धमकी का मामला, अतीक अहमद के करीबी के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी (प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 11:26 AM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 11:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: बमरौली के लाल बिहारा निवासी मोहम्मद मियां उर्फ शेरू से रिश्तेदारों ने ही 15 लाख रुपये ऐंठ लिए. शेरू का आरोप है कि उसके पास एसटीएफ के नाम का फर्जी नोटिस भेजा गया, जिसमें उसे माफिया अतीक अहमद का करीबी बताया गया. रिश्तेदार दंपति ने एनकाउंटर कराने की धमकी दी और उससे पैसे ले लिए. शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद पूरामुफ्ती थाने में FIR दर्ज हुई.

ये था पूरा मामला: मोहम्मद मियां ने बताया कि 19 जून को एक अनजान नंबर से व्हॉट्सप पर मैसेज आया, जिसमें एसटीएफ के नाम का नोटिस था. नोटिस की सत्यता जानने की कोशिश की तो रिश्तेदार लूसी सिद्दीकी ने उन्हें अपने घर बुलाया और बाहर संपर्क न करने के लिए दबाव बनाया. उसने दावा किया कि उसकी पहुंच STF तक है और मामले को निपटा सकती है.

पीड़ित के मुताबिक, लूसी और उसके पति जफर नईम ने केस से नाम हटाने का झांसा देकर 25 लाख रुपये की मांग की. उसके बाद धमकी दी कि बात बाहर निकली, तो उसे अतीक अहमद का साथी बताकर एनकाउंटर करा दिया जाएगा और उनका घर भी गिरवा दिया जाएगा. डर के मारे पीड़ित ने 15 लाख रुपये दे दिए. फिर उन्हें आश्वासन दिया गया कि सभी के नाम नोटिस से हटा दिए जाएंगे.

घर में घुसकर बदमाशों ने दी धमकी: आरोप है कि जब मोहम्मद मियां की पत्नी फाईमा ने सीधे एसटीएफ ऑफिस जाकर बात करने की बात कही, तो उसी रात कुछ नकाबपोश घर पहुंच गए और मारपीट कर चुप रहने की धमकी दी. नकाबपोशों ने कहा कि दिए हुए 15 लाख रुपये भूल जाओ, वरना पूरे परिवार को फर्जी केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा.

कंप्लेंट करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं: पीड़ित का कहना है कि 28 जून 2025 को उन्होंने पुलिस आयुक्त, मुख्यमंत्री समेत कई उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मजबूर होकर कोर्ट में अर्जी दी, जिस पर पूरामुफ्ती पुलिस ने अब लूसी सिद्दीकी और जफर नईम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ें: आगरा नगर निगम का बड़ा फर्जीवाड़ा; फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाली कंपनी को दे दिया करोड़ों का टेंडर

Last Updated : December 8, 2025 at 11:34 AM IST

TAGGED:

15 LAKH RUPEES SCAM FIR REGISTERED
PRAYAGRAJ CRIME NEWS
EXTORTION LUCY SIDDIQUI
MUHAMMAD MIYAN FAKE STF THREAT
MUHAMMAD MIYAN FAKE STF NOTICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.