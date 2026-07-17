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रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; राज्यपाल ने मेधावियों को किया सम्मानित, प्रबंधन को दी चेतावनी

प्रयागराज के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मनाया गया.

(रज्जू भैया विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह.
(रज्जू भैया विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 10:40 AM IST

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प्रयागराज : प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ. समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल रहीं. इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं को डिग्रियां और पदक प्रदान किए गए. समारोह के दौरान राज्यपाल ने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण की सीख दी. इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में बरती जाने वाली लापरवाही पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जिम्मेदार शिक्षकों की सैलरी काटने तक की चेतावनी दी.

रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह. (Video Credit : ETV Bharat)


राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय की मूल्यांकन प्रणाली पर बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जिसने भी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच गलत तरीके से की है. बिना उत्तर पढ़े मनमाने अंक दिए हैं, उनकी री-चेकिंग करवाई जाए और दोषी शिक्षकों की सैलरी में से कटौती की जाए. राज्यपाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 'डिजिटल मूल्यांकन' और उत्तर पुस्तिकाओं के 'ऑनलाइन अवलोकन' जैसी पारदर्शी व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के हित में हैं और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम हैं.

रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के प्रेरणास्रोत प्रोफेसर रज्जू भैया को याद करते हुए कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि उत्तम चरित्र का निर्माण, देश की सेवा और समाज कल्याण होना चाहिए. उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री ने देखा है, उसे पूरा करने का सबसे बड़ा दारोमदार हमारे युवाओं के कंधों पर है.

रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह
रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह (Photo Credit : ETV Bharat)


विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रोफेसर विनीता यादव ने समारोह की सफलता और पदकों के वितरण की आधिकारिक पुष्टि की. उन्होंने बताया कि दीक्षांत समारोह में लगभग 18,000 स्नातक (UG) और लगभग 20,000 परास्नातक (PG) छात्र-छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गईं. कुल 73 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक (Gold Medals) प्रदान किए गए. इसके अलावा 83 रजत और 87 कांस्य पदक वितरित किए गए. खेलो इंडिया और अंतर-विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 14 खिलाड़ियों को भी विशेष पुरस्कारों और नकद राशि (प्रथम स्थान के लिए 1 लाख रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 75 हजार रुपये और तृतीय स्थान के लिए 50 हजार रुपये) से नवाजा गया.



कुलसचिव प्रोफेसर विनीता यादव ने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक उत्सव मात्र नहीं रहा, बल्कि इसने सुशासन, पर्यावरण के प्रति सजगता और जवाबदेही का एक नया मानक स्थापित किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की सख्त हिदायतों और कुलसचिव द्वारा साझा किए गए गौरवशाली आंकड़ों ने यह साफ कर दिया कि विश्वविद्यालय आने वाले समय में न केवल पूर्वोत्तर भारत में उच्च शिक्षा का एक आदर्श केंद्र बनेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए योग्य और अनुशासित नागरिक भी तैयार करेगा.

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