प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम; अजय राय के नेतृत्व में निकली बाइक रैली
कार्यकर्ताओं ने स्थानीय छात्रों, युवाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संपर्क साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : August 8, 2026 at 12:53 PM IST
प्रयागराज: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 08 अगस्त को प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं. शुक्रवार को प्रयागराज में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली गई यह रैली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन से शुरू हुई.
यह बाइक रैली छात्रसंघ भवन से प्रारंभ होकर कटरा, बैंक रोड, डब्ल्यूएस रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी. रैली के दौरान आयोजकों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय छात्रों, युवाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से संपर्क साधा. छात्रों को 08 अगस्त को शाम 5 बजे केपी ग्राउंड में आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया.
आयोजन से जुड़े पूर्व छात्र नेता और कांग्रेस पदाधिकारी एडवोकेट रजनीश ने बताया कि 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के व्यवसायीकरण, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता, पेपर लीक के मामलों, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसरों जैसे मुद्दों पर युवाओं की बात को एक मंच प्रदान करना है.
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष सीधे छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं व सुझावों को सुनेंगे. गौरतलब है कि कार्यक्रम स्थल केपी ग्राउंड को लेकर कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट की ओर से अनुमति वापस लिए जाने संबंधी प्रशासनिक और तकनीकी विवाद भी सामने आया है.
इसमें हाईकोर्ट के निर्देशों और मौसम की परिस्थितियों का हवाला दिया गया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय एवं पार्टी नेताओं ने 08 अगस्त को ही इस संवाद कार्यक्रम को आयोजित करने का दावा किया है.
तेजी से चल रही तैयारियां: केपी ग्राउंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शाम 5 से 7 बजे के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. सुबह हुई तेज बारिश के बाद मैदान में फैले कीचड़ और जलभराव को ठीक करने के लिए जेसीबी और रोलर की मदद से ग्राउंड को समतल किया गया. तिरपाल बिछाया गया है.
ग्राउंड पर मौजूद छात्रों ने बताया कि युवाओं में पेपर लीक को लेकर आक्रोश है. छात्र ने चिंता जताते हुए कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खतरे में है. वर्षों तक प्रयागराज में रहकर तैयारी करने के बावजूद युवाओं के हाथ सिर्फ निराशा लग रही है.
छात्रों का कहना है कि बीए, बीएससी और बीए एलएलबी जैसी पारंपरिक डिग्रियों के बाद युवाओं को न तो सरकारी क्षेत्र में और न ही प्राइवेट कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल पा रहे हैं. उन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही.
शहर के चौराहे पर पोस्टर वार: बीती रात शहर के प्रमुख चौराहों और रणनीतिक सार्वजनिक स्थानों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'छात्र संवाद' कार्यक्रम के जवाब में रहस्यमयी काउंटर-पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों पर प्रमुखता से झारखंड चलें का जिक्र किया गया है.
राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम से ठीक पहले इन पोस्टरों ने शहर का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है. जिन स्थानों पर संवाद कार्यक्रम के प्रचार पोस्टर लगे थे, ठीक उन्हीं के समानांतर यह नया पोस्टर वार देखने को मिला है.
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