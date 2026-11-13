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प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़; पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 15 लोगों को किया गिरफ्तार

प्रयागराज में सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : गंगापार के सरायइनायत थाना क्षेत्र के हबूसा मोड़ स्थित एक होटल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी कर 7 महिलाएं और 7 पुरुषों को पकड़ा. कमरों से आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद हुई है. इस मामले होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब देह व्यापार से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

जानकारी देते अपर पुलिस उपायुक्त, गंगानगर पुष्कर वर्मा. (Video Credit : ETV Bharat) अपर पुलिस उपायुक्त, गंगानगर पुष्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिली थीं. इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) थरवई अजेंद्र यादव के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई. होटल में दबिश व तलाशी के दौरान मौके से संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महिलाएं और 7 पुरुष पकड़े गए. कमरों से आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद की गई है.