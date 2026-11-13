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प्रयागराज में देह व्यापार का भंडाफोड़; पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 15 लोगों को किया गिरफ्तार

गंगापार के सरायइनायत थाना क्षेत्र में हबूसा मोड़ स्थित होटल में चल रही थीं अनैतिक गतिविधियां.

सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़
प्रयागराज में सेक्स स्कैंडल का भंडाफोड़. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 13, 2026 at 10:31 AM IST

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प्रयागराज : गंगापार के सरायइनायत थाना क्षेत्र के हबूसा मोड़ स्थित एक होटल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस टीम ने होटल में छापेमारी कर 7 महिलाएं और 7 पुरुषों को पकड़ा. कमरों से आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद हुई है. इस मामले होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब देह व्यापार से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

जानकारी देते अपर पुलिस उपायुक्त, गंगानगर पुष्कर वर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

अपर पुलिस उपायुक्त, गंगानगर पुष्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिली थीं. इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) थरवई अजेंद्र यादव के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई. होटल में दबिश व तलाशी के दौरान मौके से संदिग्ध परिस्थितियों में 7 महिलाएं और 7 पुरुष पकड़े गए. कमरों से आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद की गई है.

पुलिस टीम ने घटनास्थल से कई आपत्तिजनक और महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही होटल संचालक त्रिभुवन सिंह को अभिरक्षा में लेकर देह व्यापार के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है. इस कृत्य में संलिप्त सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

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