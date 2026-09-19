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प्रयागराज के हाथी पार्क और ट्रैफिक पार्क का होगा कायाकल्प, बच्चों के लिए बनेंगे गेमिंग जोन और बोटिंग

मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष समेत अफसरों के साथ किया मुआयना.

अफसरों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम.
अफसरों के साथ निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 10:45 AM IST

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प्रयागराज : शहर के प्रमुख पार्कों की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है. बच्चों के मनोरंजन और परिवारों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पार्कों को नए सिरे से संवारा जाएगा. इसी कड़ी में मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने शुक्रवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के उपाध्यक्ष ऋषिराज और अन्य अफसरों के साथ सुमित्रानंदन पंत पार्क (हाथी पार्क), ट्रैफिक पार्क और पीडी टंडन पार्क का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पार्कों को आधुनिक, हरा-भरा और पूरी तरह बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए निर्देश दिए हैं.

पार्क का निरीक्षण करते मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम.
पार्क का निरीक्षण करते मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने पार्कों के निरीक्षण के दौरान हाथी पार्क के कायाकल्प पर विशेष जोर दिया. बच्चों के मनोरंजन के लिए अलग-अलग तरह के आधुनिक गेम्स लगाने. हाथी राइड के पास बच्चों के लिए दो अतिरिक्त कृत्रिम हाथी स्थापित करने, बोटिंग के लिए बनी पुरानी छोटी झील की मरम्मत कर उसे दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए.


मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम. ने कहा कि पार्क में घूमने आने वाले लोगों के खाने-पीने के लिए टेंडर के जरिए बेहतर वेंडर्स को जिम्मेदारी दी जाए. ट्रैफिक पार्क में पहले से मौजूद गो-कार्टिंग, 5D थिएटर और अन्य झूलों के अलावा नए दौर के राइड्स जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाए. बच्चों की पसंद को देखते हुए नए मनोरंजक खेल शामिल किए जाएं, ताकि बच्चे यहां ज्यादा समय बिताना पसंद करें.

अगली बैठक में पेश होगा फाइनल प्लान : मंडलायुक्त ने पीडीए उपाध्यक्ष ऋषिराज को निर्देश दिए हैं कि वे एक्सपर्ट एजेंसियों से बेहतर डिजाइन और सुझाव लें. सभी प्रस्तावों को मिलाकर अगली बैठक में विस्तृत प्रेजेंटेशन पेश किया जाए. ताकि जल्द से जल्द बजट और टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर धरातल पर काम शुरू कराया जा सके.

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