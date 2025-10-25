'नशा करने से रोका तो कर दी थी पत्रकार की हत्या'; मुख्य आरोपी ने स्वीकारा जुर्म, प्रयागराज पुलिस ने किया खुलासा
Murder Case Accused Confession: नशे को लेकर आरोपी का पत्रकार से विवाद हुआ था. थप्पड़ से गुस्साए आरोपी ने किए थे चाकू से ताबड़तोड़ वार.
प्रयागराज: तीर्थराज प्रयागराज में गुरुवार की देर रात पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. विशाल ने पुलिस पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए.
विशाल ने पूछताछ में कुबूल किया है कि उसका नशा करने को लेकर लक्ष्मी नारायण सिंह से विवाद हुआ था. विवाद के बाद लक्ष्मीनारायण ने पहले उसे थप्पड़ मारा. इससे वह गुस्से में आ गया और नशे की हालत में चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी.
पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. उसके पैर में तीन गोलियां लगीं और उसे एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पूछताछ में उसने पुलिस को यह बयान दिया है.
घटना गुरुवार देर रात की है, जब लक्ष्मी नारायण सिंह होटल हर्ष के पास किसी काम से गए थे. वहां विशाल और उसके साथी के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद विशाल ने चाकू से लक्ष्मी नारायण पर 25 से ज्यादा वार किए. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
विशाल पत्रकार के दोस्त के बेटे को बना रहा था नशेड़ी: पुलिस के अनुसार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की बबलू से गहरी दोस्ती थी. बबलू का बेटा साहिल विशाल के साथ अक्सर आया जाया करता था. विशाल उसे नशा करने के लिए अक्सर बुलाता था. इस बात की जब बबलू की पत्नी विजेता को जानकारी हुई तो उसने बेटे को ऐसा करने से मना किया. एक दिन विशाल नशा करने के लिए जब साहिल को बुलाने आया तो लक्ष्मी नारायण भी वहीं थे.
नशा करने को लेकर हुआ था विवाद: विशाल का विजेता से झगड़ा हो रहा था. विशाल धमकी दे रहा था कि अगर वह साहिल को उसके साथ जाने से रोकेगी तो उसे जान से मार देगा. विशाल ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मी नारायण ने इसी बात का विरोध किया तो दोनों के बीच बहस होने लगी. हाथापाई के बाद लक्ष्मी नारायण ने विशाल को थप्पड़ मार दिया.
थप्पड़ की गूंज से विशाल रखने लगा था बदले की भावना: थप्पड़कांड के बाद से विशाल सिंह लक्ष्मी नारायण के प्रति बदले की भावना रखने लगा. गुरुवार की रात विशाल साहिल को फिर फोन कर रहा था. जब साहिल ने फोन नहीं उठाया और वह विशाल के पास नहीं गया तो उसे बुलाने वह घर पहुंच गया.
वह नशे में था. इनकार करने के बाद भी साहिल जब नहीं माना तो विजेता और विशाल के बीच झगड़ा होने लगा. थोड़ी देर में लक्ष्मी नारायण भी मौके पर पहुंच गए और विशाल को ऐसा करने से मना करने लगे. दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया. लोगों ने मामले को शांत करा दिया.
दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारे: लक्ष्मी नारायण किसी काम से हर्ष होटल, सिविल लाइंस के पास गए. विशाल और उसका साथी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ चाकू से उनके ऊपर वार कर दिए. लक्ष्मी नारायण सिंह बचने के लिए भाग रहे थे. मदद के लिए गुहार लगा रहे थे पर किसी ने मदद नहीं की.
वारदात के समय विशाल पर मानो भूत सवार था: दोनों ने दौड़ा दौड़ाकर चाकू से हमला करना जारी रखा, जिससे उनकी आतें तक निकल आईं. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विशाल के ऊपर जैसे भूत सवार हो गया हो. लक्ष्मी नारायण मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर गए. लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और उन्हें अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
विशाल बोला, मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने मार दिया: पुलिस पूछताछ में विशाल ने बताया कि उसे लक्ष्मी नारायण सिंह ने थप्पड़ मारा था. लोगों के बीच में लक्ष्मी का उसे थप्पड़ मारना बहुत बुरा लगा. इसके बाद मेरे दिल में बदले की भावना भर गई. गुरुवार की रात भर नशे की हालत में था और लक्ष्मी नारायण उसे दिन भी उसके साथ मारपीट पर उतारू थे. इस बात से वह आग बबूला हो गया और नशे की हालत में लक्ष्मी को चाकू से मार दिया.
दो भाइयों में बड़े थे लक्ष्मी नारायण: मूल रूप से गाजीपुर के थाना सादात गांव डहरमौआ-कौड़ा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण सिंह दो भाइयों में बड़े थे. उनके भाई अमिताभ सिंह पुणे में रहते हैं, जबकि पिता आरडी सिंह की कोरोना काल में डेथ हो चुकी है. वह एयरफोर्स से सेवानिवृत्त थे.
निजी चैनल में पत्रकार थे लक्ष्मी नारायण: लक्ष्मी नारायण सिंह कई साल से अलका विहार कॉलोनी में अपने 22 साल के बेटे राज नारायण और पत्नी सरिता सिंह के साथ रहते थे. वह 2005 में केबल डिश का कारोबार करते थे, लेकिन बाद में व्यापार चौपट होने के बाद एक निजी समाचार चैनल से जुड़ गए थे. बेटा राज नारायण एक इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहा है.
हत्याकांड का दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार: अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपी विशाल पर हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नशे के विवाद को लेकर के ही हत्या की गई. घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है. दूसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है.
