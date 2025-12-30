ETV Bharat / state

चोरों का न्यू ईयर पार्टी प्लान: 15 दिन में उड़ाए 75 लाख के मोबाइल, बार डांसरों संग करनी थी अय्याशी; अब जेल में बीतेगी 31 दिसंबर

प्रयागराज: प्रयागराज की राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) ने झारखंड के दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. इन दोनों आरोपियों के पास से चोरी के 86 मोबाइल बरामद हुए हैं. इनमें 19 आईफोन शामिल हैं. इनकी कीमत 75 लाख रुपए बताई जा रही है. पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी नए साल के जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे. पैसे जुटाने के लिए बीते 15 दिनों से दोनों लगातार चोरियों को अंजाम दे रहे थे. अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए.







कैसे पकड़ में आए: जीआरपी इंस्पेक्टर अकलेश कुमार प्रताप सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर को अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे और पुलिस अधीक्षक रेलवे प्रयागराज के निर्देश पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था. इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी रेलवे प्रयागराज अरुण कुमार पाठक के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक के साथ चेकिंग अभियान चल रहा था. सोमवार रात करीब 11:30 बजे पेड़ के नीचे बैठे दो युवकों की घेराबंदी कर तलाशी ली गई. इनके पास से चोरी के मोबाइलों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ.





मोबाइल का जखीरा देख पुलिस दंग: उन्होंने बताया कि अभियुक्त आकाश महतो (22) के पास से एक गोल्डन टच स्क्रीन मोबाइल, 1000 रुपये नकद और एक काले रंग के बैग से 36 मोबाइल फोन बरामद किए गए. इनमें 12 एप्पल कंपनी के फोन शामिल हैं. वहीं दूसरे अभियुक्त भोला कुमार राय (20) के कब्जे से मोबाइल, 900 रुपये नकद और एक बैग से 29 मोबाइल फोन मिले, जिनमें सात एप्पल कंपनी के फोन हैं. कुल बरामदगी में 19 एप्पल आईफोन, दो सैमसंग फोल्ड और 65 अन्य कंपनियों के मोबाइल शामिल हैं.







न्यू ईयर पार्टी के लिए अंजाम दी चोरियां: जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों ये सभी चोरी 15 दिन में अंजाम दी है. दोनों ने पूछताछ में कबूला है कि वे न्यू ईयर पार्टी मनाने की तैयारी कर रहे थे. दोनों बार जाते हैं और डांसरों के साथ अय्याशी करते हैं. दोनों इसी के लिए चोरी को अंजाम दे रहे थे. उन्होंने बताया कि दोनों रेलवे स्टेशनों और चलती ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाते थे. पूछताछ में दोनों ने बताया प्रयागराज से वह झारखंड जाने वाले थे. इसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के चोर बाजार में चोरी के ये मोबाइल बेचने का प्लान था. इसके बाद दोनों को न्यू ईयर पार्टी मनानी थी.



