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प्रयागराज में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता अभियान: जजों ने बच्चों को सिखाया 'गुड टच और बैड टच' का अंतर

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रयागराज के स्कूलों में पॉक्सो एक्ट जागरूकता अभियान शुरू हुआ है.

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प्रयागराज के 40 स्कूलों में न्यायिक अधिकारी बता रहे कानून के नियम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:06 PM IST

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प्रयागराज: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) के निर्देश पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक खास कदम उठाया गया है. शुक्रवार को प्रयागराज में बच्चों को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रति जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई.

पहले चरण में शहर के पांच प्रमुख स्कूलों में न्यायिक अधिकारियों ने खुद पहुंचकर बच्चों को कानून की बारीकियां समझाईं. सेंट एंथनी कॉलेज में प्रभारी जिला जज दिवाकर द्विवेदी ने इस अभियान का शुभारंभ किया, जहां कई वरिष्ठ जजों ने बच्चों से सीधा संवाद किया.

जानकारी देते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परमानन्द मिश्रा (Video Credit: ETV Bharat)

'गुड टच-बैड टच' और कानून की दी गई जानकारी: सत्र के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो कानून की कड़ाई, बाल अधिकारों और 'गुड टच व बैड टच' के अंतर को बहुत ही सरल भाषा में समझाया. इसके साथ ही आपात स्थिति में कानूनी मदद पाने के तरीके भी बताए गए. सेंट एंथनी कॉलेज के अलावा डी.पी. गर्ल्स इंटर कॉलेज, भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज, दौलत हुसैन इंटर कॉलेज और डी.ए.वी. इंटर कॉलेज में भी ये जागरूकता सत्र चलाए गए. इस दौरान बच्चों के मन से कानून और पुलिस का डर निकालकर उनमें विश्वास जगाने की कोशिश की गई.

हर स्कूल में तैनात होंगे 'पॉक्सो नोडल शिक्षक': सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जिले के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में एक-एक शिक्षक को 'पॉक्सो नोडल शिक्षक' बनाया जाएगा. बीएसए और डीआईओएस सभी स्कूलों से शिक्षकों की सूची तैयार कर प्राधिकरण को भेजेंगे, जिसके बाद उन्हें कानूनी और मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग दी जाएगी. ये नोडल शिक्षक बच्चों के लिए एक सुरक्षित माध्यम बनेंगे. उनका काम किसी मामले की जाँच करना नहीं, बल्कि पीड़ित बच्चे की बात गोपनीयता से सुनकर उसे सही बाल संरक्षण तंत्र तक पहुंचाना होगा.

1098 और जागरूकता पोस्टर से मिलेगी मदद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परमानन्द मिश्रा ने बताया कि यह राज्यव्यापी अभियान 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में दो चरणों में चल रहा है. प्रयागराज के लगभग 40 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है, जहां हर दिन न्यायिक अधिकारी जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं. बच्चों को बताने के लिए नुक्कड़ नाटक और पंपलेट्स का सहारा लिया जा रहा है. इसके अलावा स्कूलों, बसों, कोचिंग सेंटरों और पार्कों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के पोस्टर लगाए जा रहे हैं ताकि हर बच्चे को तुरंत मदद मिल सके.

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