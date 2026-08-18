ETV Bharat / state

PM E-DRIVE Scheme; दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी घटी, जानिए-अब कितनी ढीली करनी होगी जेब

दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी घटी ( Photo Credit : ETV Bharat )