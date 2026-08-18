PM E-DRIVE Scheme; दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी घटी, जानिए-अब कितनी ढीली करनी होगी जेब
केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने त्योहारी सीजन में लोगों को दिया झटका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:10 PM IST
प्रयागराज : केंद्र सरकार की 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-DRIVE) योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी ₹10,000 से घटाकर ₹5,000 कर दी गई है. इससे त्योहारी सीजन में नया ईवी वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों को जोरदार झटका लगा है. राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए इस फैसले का सीधा असर अब ऑटोमोबाइल बाजार पर दिखने लगा है. सब्सिडी में 50 फीसदी की कटौती के चलते दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-स्कूटर) की ऑन-रोड कीमतों में ₹5,000 से ₹10,000 तक का इजाफा हुआ है.
प्रयागराज के प्रमुख डीलर्स और सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक पहले जहां लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ रुख कर रहे थे. वहीं अब कीमत बढ़ने से बुकिंग और इंक्वायरी की रफ्तार पर असर पड़ा है. फाइनेंस कराने वाले ग्राहकों के लिए भी डाउन पेमेंट और ईएमआई (EMI) के गणित में थोड़ा बदलाव आया है.
प्रयागराज निवासी श्याम शंकर तिवारी का कहना था कि मैंने बीते नवंबर में इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी. इसके बाद सब्सिडी के रूप में 5,000 की बचत हुई. शुरुआत में चर्चा थी कि 10 हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा, लेकिन मुझे केवल 5,000 रुपये ही मिले. शंकर तिवार का कहना है कि आम खरीदारों के बीच केंद्र और राज्य सरकार की अलग-अलग सब्सिडी नीतियों को लेकर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है. जिसके कारण अधिकांश लोग केवल अंतिम खाते में आने वाली राशि पर ही निर्भर रहते हैं.
स्थानीय डीलर्स का कहना है कि ग्रीन मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देने के लिए शुरुआती स्तर पर रियायतों को स्थिर रखा जाना चाहिए. ताकि लोग पारंपरिक ईंधन से ईवी की तरफ आसानी से शिफ्ट हो सकें. पीएम ई-ड्राइव के तहत ई-दोपहिया पर केंद्रीय प्रोत्साहन राशि घटाने से वाहनों के दामों में बढ़ोतरी से मध्यमवर्गीय परिवार छिटक सकता है.
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