खुशबू निषाद ने IMMAF एशिया MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, कल आएंगी प्रयागराज

खुशबू के पिता नंदलाल निषाद नंदा ने कहा, उनकी बेटी ने IMMAF एशिया MMA चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर उनकी सीना चौड़ा कर दिया है.

Published : December 12, 2025 at 3:40 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 3:51 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज की बेटी खुशबू निषाद ने लेबनान में हुई IMMAF एशिया MMA चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. खुशबू ने 47.6 किलोग्राम एटमवेट कैटेगरी में ताजिकिस्तान की फाइटर बरफीना रहमतुल्लोजोदा को हराया था.

मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया: खुशबू की इस जीत से उनके परिवार समेत प्रयागराज शहर में खुशी की लहर है. उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है. परिवार के लोगों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया. खुशबू निषाद 13 दिसंबर को लेबनान से भारत लौट रही हैं. प्रयागराज में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो गयी हैं.

गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया: खुशबू के पिता नंदलाल निषाद का कहना है कि जब से खुशबू के IMMAF एशिया MMA चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने की खबर मिली है. तब से उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है. यह उनके लिए ही नहीं बल्कि प्रयागराज और पूरे भारत के लिए गर्व की बात है. उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर भारत देश का मान बढ़ाया है.

मुकाबला 13:12 मिनट तक चला था: खुशबू के पिता नंदलाल निषाद ने कहा कि खुशबू ने 47.6 किलोग्राम एटमवेट कैटेगरी में ताजिकिस्तान की फाइटर बरफीना रहमतुल्लोजोदा को हराया था. यह मुकाबला 13:12 मिनट तक चला था. इसमें खुशबू ने शानदार तकनीक, मजबूत मानसिकता और उत्कृष्ट फाइटिंग कौशल का प्रदर्शन किया.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं खुशबू: खुशबू के पिता पूर्व पार्षद हैं और उनका परिवार करेला बाग स्थित आवास पर रहता है. उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. प्रयागराज में खुशबू के भव्य स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. स्थानीय खेल संगठन, युवा समूह और सामाजिक संस्थाएं उनकी उपल्ब्धि को शहर की बेटियों के लिए प्रेरणा मान रही हैं.

संपादक की पसंद

