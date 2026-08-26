प्रयागराज के फूलपुर में जलभराव का संकट: बांस के पुल पर जोखिम भरा सफर तय करने को मजबूर स्कूली बच्चे
प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील स्थित कोटवा गांव में जलभराव के कारण बच्चे बांस के अस्थायी पुल पर जोखिम उठाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 3:38 PM IST
प्रयागराज: प्रयागराज जिले के फूलपुर तहसील स्थित उत्तरी कोटवा (बहादुरपुर ब्लॉक) की बिंद-सोनकर बस्ती में मॉनसून की बारिश हर साल जिंदगी की रफ्तार थाम देती है. जलभराव के चलते बस्ती को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है. ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को बस्ते सिर पर रखकर और बांस-लकड़ी के कामचलाऊ पुल के सहारे जोखिम भरा सफर तय करना पड़ता है.
दूसरी ओर, प्रशासनिक दस्तावेजों की पड़ताल से साफ होता है कि यह समस्या केवल लापरवाही की नहीं, बल्कि जमीन के मालिकाना हक और कानूनी पेंच में उलझी हुई है.
पढ़ाई प्रभावित और रोजमर्रा के जीवन पर संकट: जलभराव के कारण बच्चे और स्थानीय लोग रोजमर्रा की आवाजाही के लिए लगातार जूझ रहे हैं. स्कूली छात्र हिमांशु और सनी बताते हैं कि पानी अधिक होने पर कपड़े और किताबें भीग जाती हैं, जिससे कई बार स्कूल भी छूट जाता है. वहीं छात्रा अंशिका का कहना है कि बांस के संकरे फट्टे से फिसलकर पानी में गिरने का डर हमेशा बना रहता है. स्थानीय निवासी लवकुश और बुधराम का कहना है कि बस्ती में करीब 400 से 500 लोग रहते हैं और बरसात में बीमार व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.
फाइलों में दर्ज है सड़क निर्माण का कानूनी पेंच: इस समस्या के स्थायी समाधान न होने के पीछे का प्रशासनिक और कानूनी पक्ष भी सरकारी दस्तावेजों में स्पष्ट है. सरकारी जांच रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई 2020 को खंड विकास अधिकारी (बहादुरपुर) द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज को भेजी गई आख्या के अनुसार, इस मार्ग पर खड़ंजा निर्माण को लेकर जुलाई 2019 में आईजीआरएस पर पहली बार शिकायत दर्ज हुई थी.
बांस के सहारे स्कूल जाने को मजबूर बच्चे: प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि सेक्टर प्रभारी की स्थलीय जांच में यह सामने आया है कि जिस रास्ते पर निर्माण की मांग की जा रही है, वह जमीन 'भूमिधरी' यानी निजी काश्तकारी के अंतर्गत आती है. नियमों के मुताबिक, निजी जमीन के स्वामियों की लिखित सहमति के बिना ग्राम पंचायत या प्रशासन वहां सरकारी धन से पक्का खड़ंजा या सड़क निर्माण नहीं करा सकता है.
आपसी संवाद और वैकल्पिक रास्ते की दरकार: इसी वजह से उस समय ग्राम प्रधान को सड़क या खड़ंजा कार्य न कराने के लिखित निर्देश दिए गए थे. ग्रामीणों का कहना है कि वे पीढ़ियों से इसी कच्चे रास्ते से आते-जाते रहे हैं, लेकिन भारी बारिश में बगल के तालाब और खेतों का पानी भरने से यह पूरी तरह डूब जाता है. कानूनी बाध्यताओं और मानवीय समस्याओं के बीच अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन, ग्राम प्रधान और संबंधित भूमि स्वामियों के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित हो. इससे या तो आपसी सहमति से रास्ता निकल सकेगा या फिर बस्ती के लिए कोई वैकल्पिक संपर्क मार्ग तलाश कर बच्चों और ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा दी जा सकेगी.
यह भी पढ़ें- राप्ती का बढ़ा जलस्तर, गोरखपुर के 200 स्कूल खतरे में, ऐसे जान जोखिम में डालने को मजबूर नौनिहाल